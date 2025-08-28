20.2 C
Pordenone
giovedì , 28 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Maltempo in arrivo sul Fvg: allerta meteo gialla per piogge intense e temporali

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla, valida dalle 20 di giovedì 28 agosto fino alle 23.59 di venerdì 29, per il rischio di piogge intense e temporali forti su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

A causare il peggioramento delle condizioni meteo è una vasta depressione atlantica in avvicinamento al Nord Italia, che sta attivando un intenso flusso di correnti umide e instabili. In particolare, si prevedono correnti di Scirocco al suolo e da sud-ovest in quota, che alimenteranno l’instabilità atmosferica sulla regione nel corso delle prossime ore.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 28 agosto: la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità variabile, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra la pianura, le Prealpi e le zone occidentali della regione. Le condizioni saranno invece più stabili nell’area di Trieste e nell’Isontino. Sulla costa, tra Lignano e Grado, soffierà un Scirocco moderato, mentre in quota i venti saranno moderati o sostenuti da sud. Non è esclusa la possibilità di temporali localmente forti.

Venerdì 29 agosto: attesi rovesci e temporali più diffusi, accompagnati da piogge intense, che si alterneranno a brevi fasi meno perturbate. I fenomeni saranno più frequenti e marcati sull’area montana, dove gli accumuli di pioggia potrebbero risultare consistenti. Anche su pianura e costa non si escludono temporali forti, sebbene lungo la fascia costiera le precipitazioni dovrebbero essere meno abbondanti rispetto alle zone interne. Il vento da sud continuerà a soffiare sostenuto sia in quota sia lungo la costa.

La popolazione è invitata a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a seguire le indicazioni della Protezione civile. Il rischio di allagamenti locali, smottamenti e criticità idrogeologiche non è da escludere, in particolare nelle aree più esposte.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.