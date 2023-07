Maltempo in Fvg: senza luce 16mila utenze

FVG – Ci sono ancora 16mila utenze elettriche disalimentate, di cui 4mila nella provincia di Pordenone e 12mila in quella di Udine. Lo rende noto la Protezione civile Fvg in un bollettino di aggiornamento dopo la grave ondata di maltempo della notte scorsa. Per quanto riguarda le utenze telefoniche fisse, oltre un migliaio sono quelle ancora disalimentate in tutta la regione.

Circa la viabilità, è stata disposta la chiusura della SP63 di Pala Barzana, in provincia di Pordenone, e del ponte sull’A4 Torino-Trieste, in località Crauglio, non compromettendo la transitabilità dell’autostrada stessa.

A causa del maltempo, il Numero unico per le emergenze 112 ha ricevuto, dalla mezzanotte fino alle 7 di oggi, 98 chiamate rivolte ai vigili del fuoco di Pordenone, 373 a quelli di Udine, 25 chiamate per il Comando di Gorizia e 12 richieste d’intervento ai Vvf di Trieste. Da inizio allerta hanno operato circa 240 volontari dei Comuni interessati per interventi a supporto dei pompieri, taglio alberi, pulizia strade e svuotamento scantinati, per un totale di 85 automezzi.

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che ha anche sorvolato in elicottero alcune delle aree colpite più gravemente e incontrato i sindaci dei comuni interessati dalla tromba d’aria.