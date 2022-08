Maltempo: pioggia e vento forte in Fvg, caduti alberi

FVG – Pioggia e vento forte si sono abbattuti nel primo pomeriggio del 18 agosto su diverse aree del Friuli Venezia Giulia, provocando in particolare nelle province di Udine e Pordenone caduta di alberi, di cartelli stradali e tendaggi di abitazioni e attività commerciali.

Pioggia e vento anche a Trieste: una cinquantina finora le richieste di intervento ricevute dai Vigili del fuoco del Comando provinciale in particolare per alberi caduti, impalcature pericolanti e finestre rotte. Non sono stati segnalati feriti. Anche nel Pordenonese i Vigili del fuoco hanno ricevuto una cinquantina di richieste di soccorso: gli interventi interessano principalmente alberi abbattutisi sulla sede stradale, pali che sostengono linee elettriche e telefoniche, gazebo sradicati.

I comuni più colpiti sono Sesto al Reghena, Pasiano, Spilimbergo, Pordenone e Cordenons. In provincia di Udine si segnala un grosso albero caduto nei pressi del Teatro Giovanni da Udine, nel capoluogo provinciale, e l’interruzione della circolazione ad Ajello per piante sulla carreggiata. Problemi anche a Ronchis dove il vento ha divelto la copertura di una stazione di servizio.

I Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile stanno bonificando le strade in diversi comuni, dove si segnalano rallentamenti alla viabilità. Richieste di intervento sono giunte anche nel goriziano; a Grado qualche imbarcazione è stata costretta a un rientro precipitoso in porto.

Foto di corso Vittorio Emanuele dal profilo facebook di Gigi Di Meo.