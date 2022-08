Arredamento: dal divano angolare ai mobili del soggiorno, si scelgono online

Il settore dell’home living sta espandendosi in maniera rapida. Nel 2020 il valore dell’acquistato online da parte degli italiani ha raggiunto 2,7 miliaridi di euro, in crescita del +32% rispetto al 2019. Si è optato per prodotti come mobili da interno ed esterno, oggettistica e decorazioni, accessori per la cucina, oggetti tessili e illuminazione.

Scegliere online degli oggetti di arredamento come i divani angolari è alquanto agevole: basta considerare le misure giuste, e in poco tempo si accede ad un vasto catalogo, differente per colori, prezzo e design.

Il divano angolare in pelle artificiale è perfetto per gli ospiti inaspettati che si fermano a dormire, e fornisce comodi posti a sedere durante il giorno: il telaio è in legno, l’imbottitura fornisce maggior comfort, e come divano consente di scegliere due diverse posizioni di inclinazione. Si può anche scegliere di ribaltare una sola sezione del divano.

Eleganti sono i divani angolari che appartengono a collezioni, come quella disegnata da Òscar Doll del team di Kave Home: il rivestimento è in velluto a coste, e al tatto appare morbido e gradevole, essendo realizzato in Europa con processi artigianali, riducendo anche le emissioni di C02 per un impatto ambientale ridotto. Quello a quattro posti di colore beige ha il sedile e schienale con ripieno in fibra riciclata PET – plastica riciclata recuperata dal mare – effetto piumone: l’appoggio e schienale sono sfoderabili, il tessuto è con trattamento antimacchia, le gambe sono in metallo con finitura nero opaca.

I divani angolari in tessuto

Più minimale è il divano letto angolare in tessuto grigio chiaro: è dotato di un pratico contenitore e offre sufficiente spazio per i tessili e coperte, essendo una soluzione pratica per gli interni delle dimensioni più ridotte. Il divano è convertibile in un ampio letto. Quello con meccanismo “Eurobook” consente di trasformare i mobili, generando un posto letto. Se è in tessuto “Majorka”, si tratta di un materiale dalla struttura ben visibile, caratterizzato da una trama fitta, classificato come tessuto durevole: è resistente allo scolorimento e non forma pelucchi, con la parte inferiore dotata di una rete che impedisce al tessuto di strapparsi.

Arredare il soggiorno online

Per il soggiorno si possano scegliere anche divani con penisola: il sofà si presta a ogni spazio, le poltrone sono più confortevoli, e si abbinano a tavolini da caffè, porta tv, cassettiere, vetrine. Una libreria dona preziosità alla stanza: si può optare per quelle a ripiani con mensole, quelle in metallo. I mobili per il soggiorno sono madie, composizioni, set. Si passa poi agli scaffali, portariviste, pouf e poggiapiedi, chaise longue, poltrone a sacco, biocaminetti, cassapanche, fino alle illuminazioni per il soggiorno.