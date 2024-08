Marcinelle: Capozzella (M5S) “ricordo delle vittime nel rispetto della dignità del lavoro”

FVG- Nel 68° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio che ha contato 136 vittime italiane di cui gran parte corregionali del Friuli Venezia Giuli in cerca di fortuna, resta di attualità il monito alla sicurezza sul lavoro e del riconoscimento dei diritti inalienabili di chi lavora per la crescita economica e sociale del nostro Paese.

In questa ricorrenza il pensiero va a chi ha perso i propri congiunti, ricordando l’alto valore del lavoro in Friuli Venezia Giulia e del sacrificio di chi, allora, lasciò la sua terra e i suoi cari. Resta sempre valido, oggi come allora, il pieno rispetto della dignità dei lavoratori e delle loro lotte.

Così Mauro Capozzella, ex consigliere regionale del M5S in occasione dell’anniversario di Marcinelle.