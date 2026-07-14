Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026

GENOVA – Si chiude a Genova la 6ª edizione del Giro dell’Italia a Vela: il team dell’Aeronautica Militare si aggiudica il podio. Al secondo posto l’equipaggio della Guardia di Finanza e al terzo posto l’equipaggio inglese del Flushing Sailing Club.La premiazione dei team vincitori si è tenuta presso il Palazzo Ducale di Genova.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, partito da Venezia il 4 giugno, si è concluso a Genova dopo 344 ore di navigazione d’altura, 1.250 miglia percorse e 9 tappe lungo gli 8.000 km di coste italiane. Una 6ª edizione che si chiude con un grande successo, dimostrato dai numeri: oltre 1.500 pubblicazioni sugli organi di stampa in 40 giorni, in Italia e all’estero, e 8,5 milioni di interazioni sui canali social.

Grande successo anche per il Villaggio della Vela, allestito in tutte le tappe, che ha offerto al pubblico oltre 35 ore di intrattenimento tra talk, conferenze, concerti delle Bande e delle Fanfare delle Forze Armate e gli spettacoli di Veronica Maya dedicati ai più piccoli.

Inoltre, la presenza di Radio Rai ha animato i villaggi di Tropea e Genova. Oltre 200 ragazzi e ragazze hanno partecipato al “Progetto Giovani”. ll ricco calendario degli eventi del Marina Militare Nastro Rosa proseguirà a ritmo serrato per poi concludersi a settembre 2026 con “Il Veloce”, la regata più lunga del Mediterraneo, con partenza da Genova e arrivo a Trieste in occasione della Barcolana e della sosta di Nave Amerigo Vespucci, di rientro dal “Tour Mondiale – Campagna in Nord America”.