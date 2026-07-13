Piano Casa, il 16 luglio Fratelli d’Italia illustra opportunità messe in campo da Regione

PORDENONE – Dall’housing sociale al sostegno all’edilizia convenzionata pubblica, dai contributi per assicurare i propri immobili contro gli eventi catastrofali al supporto alle giovani coppie per acquistare casa, fino al welfare aziendale per le imprese che desiderano offrire alloggi ai dipendenti come benefit. Sono alcuni dei temi a favore della casa e dell’abitare al centro di un appuntamento organizzato a Pordenone dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione. La serata informativa si svolgerà giovedì 16 luglio alle 18 nell’Auditorium di via Roma.

A introdurre i lavori sarà l’on. Emanuele Loperfido, Presidente del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. Al tavolo dei relatori siederanno Cristina Amirante, Assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, i consiglieri regionali Orsola Costanza e Markus Maurmair, e l’europarlamentare Alessandro Ciriani, che declinerà le tematiche abitative a livello europeo. Le conclusioni spetteranno al senatore Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento.

“Abbiamo approvato recentemente la nuova legge sulle politiche abitative – spiega l’assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante -. Una riforma che sostiene il diritto all’abitare, favorisce la rigenerazione urbana e rafforza il concetto di città pubblica. Tra le misure previste figura l’edilizia convenzionata pubblica: i cittadini con un Isee superiore ai 35mila euro potranno accedere a una specifica fascia di locazione gestita da Ater, Comuni e privati. Inoltre la legge 6-2026 si aggiunge alla legge 8-2025 che consente il sostegno alla realizzazione di interventi di recupero e di efficientamento energetico degli alloggi privati a favore anche di nuovi alloggi da mettere in locazione”.

Sul tavolo anche altri aspetti legati al sostegno dell’abitazione.

“Si tratta di un appuntamento nel quale vogliamo raccontare ai cittadini le tante opportunità che la Regione sta mettendo in campo, sia per i più giovani che vogliono acquistare casa e farsi una famiglia, sia per chi vuole accedere agli alloggi pubblici, ma anche come proteggere i propri immobili a livello assicurativo – spiegano i consiglieri regionali Orsola Costanza e Markus Maurmair -. L’invito è di partecipare perché le linee di finanziamento e di supporto sono molteplici”.

Il tema casa è al centro di molte iniziative anche a livello nazionale.

“Con il Piano Casa il Governo Meloni ha messo in campo fino a 10 miliardi di euro per arrivare a rendere disponibili, nei prossimi 10 anni, oltre 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati – sottolinea il deputato Emanuele Loperfido –, oltre ad aprire agli investimenti privati nell’edilizia abitativa, con procedure più veloci e semplificate, con l’impegno almeno il 70% degli alloggi realizzati dovrà essere destinato a chi è in difficoltà, con prezzi di vendita o di affitto ridotti di almeno il 30% rispetto ai valori di mercato. Risposte concrete per dare una risposta concreta non solo alle fasce più fragili, ma anche a tanti italiani che lavorano, studiano, pagano le tasse e che oggi non riescono comunque a permettersi una casa”.