Keanu Reeves porta i Dogstar a Pordenone: il 14 luglio il concerto evento del Blues & Co. Festival

PORDENONE – Da Hollywood al palco del Parco San Valentino. Keanu Reeves arriva a Pordenone con la sua band, i Dogstar, per uno degli appuntamenti di punta dell’estate musicale friulana. L’attore canadese, icona del cinema mondiale, sarà protagonista martedì 14 luglio al Pordenone Blues & Co. Festival, in una serata che rappresenta anche un’importante vetrina internazionale per la città, proiettata verso il 2027, anno in cui sarà Capitale italiana della Cultura.

Uno dei festival blues più longevi e prestigiosi d’Europa mette così a segno un colpo di rilievo internazionale, portando sul palco del Parco San Valentino il trio formato da Keanu Reeves al basso, Bret Domrose alla voce e chitarra e Rob Mailhouse alla batteria. La band sarà in Italia con l’All In Now Tour, che accompagna il nuovo album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees, segnando il ritorno discografico del gruppo dopo oltre vent’anni.

Nati nella scena rock californiana nel 1991, i Dogstar hanno ripreso il loro percorso artistico nel 2023, tornando a esibirsi dal vivo con una reunion accolta con entusiasmo al BottleRock Napa Valley Festival. Pochi mesi dopo è arrivato il nuovo album, prodotto da Dave Trumfio, un lavoro che racconta la ritrovata sintonia del trio e una rinnovata vena creativa.

«Stiamo vivendo un’esperienza straordinaria incontrando il pubblico durante questi concerti e non vediamo l’ora di portare lo show anche in Italia. Per questo nuovo viaggio contiamo anche di provare qualche brano inedito: ci auguriamo di vedervi lì», hanno dichiarato i Dogstar annunciando il tour europeo.

Sul palco del Blues & Co. Festival non ci saranno però soltanto Reeves e compagni. Ad aprire il concerto torneranno i canadesi The Damn Truth, già applauditi a Pordenone nel 2023 prima dell’esibizione dei Cult. Guidata dalla travolgente Lee-La Baum, la formazione propone un rock intriso di atmosfere anni Settanta, con chitarre taglienti e una presenza scenica che ha conquistato anche Joey Tempest degli Europe, tanto da essere scelta come opening act del tour della storica band svedese. Il loro ultimo album, prodotto dal celebre Bob Rock, è candidato ai prossimi Juno Awards.

Ad inaugurare la serata sarà invece il giovane chitarrista Frano Livingston, considerato uno dei talenti emergenti più interessanti della scena internazionale. Nonostante la giovane età ha già collezionato circa 400 concerti in 14 Paesi, condividendo il palco con artisti come Norah Jones, 2Cellos, Al Di Meola e Tommy Emmanuel. Tre album pubblicati, il primo ad appena dieci anni, e il prestigioso Horizon Award conquistato negli Stati Uniti ne confermano il talento.

L’appuntamento è fissato per martedì 14 luglio 2026 al Parco San Valentino di Pordenone. I biglietti saranno messi in vendita dalle ore 10 di venerdì 5 dicembre su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Per il Pordenone Blues & Co. Festival si tratta di un altro grande nome internazionale che rafforza il prestigio della rassegna e contribuisce a consolidare l’immagine della città in vista del grande appuntamento di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.