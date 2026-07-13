A Brugnera Giada Carmassi eguaglia il record del meeting

BRUGNERA – Era Giada Carmassi l’atleta più attesa alla 22esima edizione del Meeting su pista Regione FVG… ospiti di gente unica e l’azzurra non ha deluso le attese. La portacolori dell’Esercito, reduce dal primato personale di 12”90 sui 100 ostacoli stabilito in settimana a Lignano Sabbiadoro ha confermato di attraversare un ottimo stato di forma, incoraggiante in vista dei Campionati Italiani di Firenze del 25 e 26 luglio.

A Brugnera (PN) la Carmassi ha corso in 13”15, eguagliando il primato del meeting stabilito da lei stessa nel 2023, in una delle sue 4 vittorie in terra pordenonese, ma la sua prestazione acquisisce maggior valore considerando il vento contrario di 1,4. Battuta di mezzo secondo la sudafricana Megan Nieman, terza Emma Biason della società organizzatrice, l’Atl.Brugnera Friulintagli in 14’”24.

Un primato eguagliato, uno battuto. Il merito è della croata Veronika Drljacic (AK Zagreb) che ha vinto i 400 in un probante 52”11 migliorando di 47 centesimi il suo tempo dello scorso anno cogliendo la terza vittoria consecutiva a Brugnera. Lontana Asmaa Marwa Hadik (Atl.Brugnera) in 56”04.

Tante le vittorie estere, soprattutto dalla vicina Slovenia con Benjamin Lakoseljac (AD Novo Aurora) che ha corso gli 800 in un buon 1’47”59 a soli 3 centesimi dal primato del meeting. Nei 100 femminili, con 0,5 di vento contro, prima Sara Mia Belic (AAB Slovan) in 12”04, nei 1500 femminili Lea Holer (AD Zak) ha vinto in 4’24”31.

Nei 100 orfani dell’atteso junior Edwin Fermin Galvan, primo Chris Favour Uchem (Atl.Brugnera Friulintagli) in 10”70, vento quasi assente per la finale. Filippo Virdis (La Fratellanza 1874) si è aggiudicato i 110 hs in 14”35 (-0,7), nei 3000 siepi acuto dell’intramontabile Abdoullah Bamoussa (Atl.San Biagio) in 8’49”06.

Nella chiusura della serata sfida sui 5000 metri con tutti protagonisti africani e folta pattuglia kenyana beffata dal burundese dell’Atl.Milone Siracusa, Thierry Irakoze che si è aggiudicato la prova in 14’14”13 battendo il kenyano Raymond Cheruiyot di oltre 2 secondi.

Nel complesso buoni risultati nella calda serata friulana e indicazioni utili per la prossima rassegna tricolore, per l’Atl.Brugnera Friulintagli un’altra perla nella sua collezione di eventi allestiti e il prossimo è già alle porte, il Giro Podistico di Pordenone che le strade del capoluogo ospiteranno il prossimo 13 settembre.