Mercato immobiliare: situazione attuale e prospettive future

Nel 2023, il mercato immobiliare italiano sta attraversando una fase importante in seguito all’aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione. Secondo le stime di Nomisma, il numero di compravendite immobiliari potrebbe subire un calo rispetto al 2022, un clima di incertezze dovuto a fattori come aumento dei tassi di interesse, che rende più costoso l’accesso al credito per l’acquisto di una casa; inflazione, che erode il potere d’acquisto delle famiglie; incertezza economica, che frena gli investimenti.

A fronte di questo tuttavia, l’investimento sul mattone tradizionale resta sempre uno dei più consigliati nonché uno dei più ricercati soprattutto dagli italiani, che da sempre tendono a preferire l’acquisto di una casa di proprietà anche per mettere al sicuro i propri risparmi. Proprio per capire qual è la situazione attuale del mercato immobiliare, chiediamo a chi se ne occupa a livello professionale: Euroservice Group, che opera sul territorio di Riviera del Brenta, Miranese e Dolo a livello di compravendite e locazioni di immobili residenziali, commerciali, direzionali soprattutto nel settore industriale e artigianale:

Qual è la situazione attuale del mercato immobiliare?

“La situazione attuale per quanto riguarda gli immobili residenziali è sempre caratterizzata da una forte richiesta di immobili recenti o medio recenti (ovvero 10/15 anni massimo) per quanto riguarda l’usato. Il mercato del nuovo rimane abbastanza stabile e la richiesta prevede standard qualitativi e di efficienza energetica di alto livello. È aumentata in questo periodo storico la richiesta di immobili in locazione, scenario prevedibile visto l’aumento dei tassi che ha caratterizzato praticamente tutto quest’anno.”

E per quanto riguarda gli immobili ad uso commerciale?

“Per quanto riguarda il mercato commerciale la richiesta di capannoni di medie e grandi dimensioni rimane importante, la locazione commerciale recita la parte della protagonista, i canoni di locazione hanno subito un incremento significativo visto la crescente richiesta. L’acquisto rimane stabile se pur calibrato e calmierato, sostanzialmente per questo mercato il segno rimane positivo, nonostante si sia verificato un aumento dei costi di costruzione.”

Che momento è questo per investire sul mercato immobiliare e quali potrebbero essere le prospettive per il 2024?

“Il mattone rimane sempre il bene rifugio per eccellenza e anche in questo momento si conferma tale, l’italiano nutre la propensione ad avere la casa di proprietà, dato che rispetto ad altri paesi europei è di sicuro rilievo. Le prospettive per il 2024, in base alle previsioni e dando per buona una diminuzione dei tassi d’interesse per chi acquista avvalendosi di mutui, dovrebbero essere migliorative rispetto al 2023.”

L’inflazione può essere un limite o un’opportunità per il mercato immobiliare?

“L’inflazione ha sicuramente contratto il mercato, la diminuzione del potere d’acquisto ha segnato in certi settori una flessione accentuata, il mercato medio è quello che secondo noi ha risentito maggiormente di questo effetto. Probabile che ad oggi sia più un limite che un vantaggio, in parte come sopra riportato la domanda crescente di immobili residenziali in locazione ne è risposta.”