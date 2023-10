Seminario Rischio Pensione

Il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone promuove, venerdì 20 ottobre, alle ore 18, nella Sala Degan, in Biblioteca Civica, a Pordenone, l’incontro con il Consulente finanziario Indipendente il Dott. Alessandro Pazzaglia “Il rischio pensione”, iniziativa promossa anche dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dott. Alessandro Pazzaglia, laurea in economica e commercio, master in finanza e iscritto all’albo dei Consulenti Indipendenti, parlerà del rischio pensione in Italia. Tale rischio è considerato al primo posto tra le minacce percepite alla sicurezza economica delle famiglie italiane ed i cittadini hanno una conoscenza sommaria del sistema previdenziale e della propria posizione pensionistica. Il proliferare delle leggi nella previdenza pubblica, l’evoluzione del mondo del lavoro e l’aleatorietà del metodo di calcolo contributivo richiedono un’attenta analisi della materia e la stima della pensione pubblica non può prescindere che da un insieme di fattori. Sono sempre di più, infatti, i temi che devono essere supportati per una corretta decisione; l’ottimizzazione della decorrenza, il riscatto di laurea, le varie metodologie di coordinamento nonché gli strumenti di previdenza complementare. Nell’incontro di questa settimana. L’iniziativa, alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, favorendo una migliore comprensione del funzionamento del sistema di previdenza italiano, obbligatorio e complementare, e di accrescere la consapevolezza circa la necessità di una pianificazione del risparmio per finalità previdenziali.

Allegati LOCANDINA A3 FINANZA (11 MB)