Mostra Spilimbergo “Mosaico in bianco e nero” inaugurata in Consiglio regionale

FVG – Questa mattina, 6 ottobre, è stata inaugurata in Consiglio Regionale, a Trieste, la mostra “Mosaico in bianco e nero”. Presenti il presidente del Consiglio regionale Zanin, gli assessori e i consiglieri regionali, il sindaco Enrico Sarcinelli, l’assessora Anna Bidoli, la Scuola mosaicisti.

Il sindaco Sarcinelli e l’assessora Bidoli nei vari interventi hanno sottolineato che l’allestimento della mostra “Mosaico in bianco e nero”in Consiglio Regionale ha per l’Amministrazione comunale un significato simbolico molto importante. Da una parte è la prima mostra che si tiene in Consiglio dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria e questo è un simbolo di speranza e di rinascita. Dall’altra parte questo luogo esprime il riconoscimento istituzionale a due eccellenze di Spilimbergo: il mosaico e la fotografia.

Due eccellenze spilimberghesi che a loro volta diventano due eccellenze friulane, riconosciute a livello internazionale.

Durante l’inaugurazione è stata illustrata la mostra sottolineando che la fotografia e il mosaico sono due ambiti diversi che in questa mostra dialogano in modo originale e unico, esaltandosi a vicenda.

Le Foto d’autore del CRAF, sono di Baldini, Borghesan, Cresci,Nonnino, Radino, Salbiati, Shubert, Shore, Zamperiolo, e immortalano scatti di un passato che si fa presente, storie di persone che diventano racconto collettivo, comune, condiviso. La mostra “Mosaico in Bianco e Nero” apre gli orizzonti su un percorso artistico, storico e culturale che va oltre i nostri confini, per fondersi con esperienze di altri tempi ed altri territori, in una prospettiva che ha come orizzonte futuro un’arte antica ridisegnata in chiave moderna.

La mostra diventerà itinerante. Già prima del Covid, le Amministrazioni dei capoluoghi regionali si erano rese disponibili ad ospitarla.

Durante l’inaugurazione, è stato anche evidenziato che la mostra si inserisce in una progettualità più ampia e strategica dell’Amministrazione comunale, “Spilimbergo Città del mosaico”, che dopo il fermo imposto dalla pandemia, ora riprende.

Nel mese di ottobre verrà inaugurata, infatti anche la grande scritta “Spilimbergo”, opera musiva realizzata dagli artigiani del territorio, all’ingresso della Città.