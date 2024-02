Nuova illuminazione “led” per uffici postali Fvg

FVG – Il “Progetto Led” di Poste Italiane, si inserisce in un più ampio obiettivo, quello delle zero emissioni nette di anidride carbonica previsto dal Piano strategico aziendale “2024 Sustain & Innovate”.

Nello specifico, Poste Italiane, è intervenuta anche negli uffici postali di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, proseguendo l’intento di rinnovare completamente gli impianti di illuminazione delle proprie sedi.

Ma vediamo un po’ di numeri. Nel corso del 2023 ad essere coinvolti nel progetto sono stati 13 uffici.

L’intento è quello di sostituire le vecchie lampade a fluorescenza con 356 nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di consentire l’abbattimento di circa il 50% dei consumi di energia elettrica, oltre al risparmio sui costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Queste modifiche rappresentano uno degli interventi principali per contenere i costi energetici e ridurre al minimo le emissioni.

In regione, infatti, dal 2017, sono stati coinvolti complessivamente 157 uffici postali, nei quali sono stati installati oltre 10.000 lampade di nuova generazione.

Oltre a questo, Poste Italiane, ha già avviato le procedure per il rinnovo della flotta aziendale all’insegna della mobilità sostenibile con la consegna, anche in Friuli Venezia-Giulia, dei nuovi mezzi “green” per il recapito di pacchi e corrispondenza.

Entro quest’anno è stata anche pianificata la sostituzione dell’intero parco veicoli con modelli di nuova generazione a propulsione elettrica, ibrida e endotermica a basse emissioni.

Con lo stesso intento già nel 2023 è stata avviata la procedura per l’installazione di pannelli fotovoltaici, 20 in totale nel Nordest, per un totale di circa 2000 KW/h all’anno, e la possibilità di ridurre le emissioni per circa 1,3 tonnellate di CO2 ogni anno.