Città Fiera, dal 10 febbraio fine settimana con la festa più colorata dell’anno

UDINE – Sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio a Città Fiera dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in piazza Show Rondò, torna la grande festa in maschera per tutti i bambini: spettacoli di magia, mascotte giganti, animazione con baby dance e zucchero filato gratis!

Un programma diverso ogni giorno per vivere insieme in allegria il carnevale. La partenza sabato 10 febbraio con il Clown Crostino Show, spettacolo con giocoleria, gags e tante sorprese. Domenica 11 febbraio lo Spettacolo di Magia: Rocky il procione, accompagnato dal Mago Robert coinvolgeranno il pubblico con comiche magie e tanta simpatia per risate senza fine. Martedì 13 febbraio il Cabacircus chiuderà le iniziative dedicate al Carnevale. Tutti i pomeriggi saranno accompagnati dalla simpatia delle mascotte con cui i bambini potranno fare una foto ricordo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Mercoledì 14 febbraio in collaborazione con gli chef di Academia del Gusto, il laboratorio gratuito dedicato alla decorazione dei biscotti di San Valentino per un realizzare un regalo unico e artigianale. Dalle 15.30 alle 18.00, sempre in Piazza Show Rondò, un laboratorio pensato per grandi e bambini (laboratorio gratuito su prenotazione).

Tutti i dettagli e il programma completo degli eventi su cittafiera.it