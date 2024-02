Nuovo corso gratuito Civiform con Fvg Via dei Sapori

FVG – Al Civiform Cividale aperte le iscrizioni al corso gratuito “Responsabile Accoglienza e Offerta nei servizi ristorativi”, progettato in stretta collaborazione con il Consorzio FVG Via dei Sapori. Le persone che verranno selezionate svolgeranno lo stage in 13 ristoranti aderenti, per sviluppare nuove figure di raccordo tra la cucina e la sala.

Le iscrizioni sul sito della Regione FVG.

Responsabile Accoglienza e Offerta nei servizi ristorativi: questo il titolo del corso progettato da Civiform in collaborazione con il Consorzio FVG Via dei Sapori e il Patrocinio di Confcommercio Udine. Si sviluppa nell’ambito del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL del FSE+ 21/27 e PNRR della Regione Friuli Venezia Giulia e quindi sarà totalmente gratuito per le persone che verranno selezionate.

Il percorso di 480 ore punta a formare persone che facciano da raccordo tra cucina e accoglienza in sala, che sappiano orientare in maniera soddisfacente il cliente nelle proposte enogastronomiche. Il valore aggiunto? Oltre alle competenze tecniche, un’attenzione in più all’offerta globale del territorio, agli abbinamenti cibo-bevande e all’innovazione.

Esperti, insomma, nella gestione della sala di un servizio ristorativo che abbiano anche competenze di marketing.

Il percorso mira in particolare allo sviluppo di competenze per coordinare e supervisionare le attività di sala, affiancando il titolare per pianificare ed attuare il servizio, accogliere il cliente consigliando percorsi enogastronomici, stimare risorse economiche e ideare elementi di innovazione nel segno della tradizione regionale.

Un profilo variegato e complesso, quindi, che risponde proprio alle esigenze del tessuto ristorativo della regione, intercettato dal Consorzio FVG Via dei Sapori, partner del progetto con 13 tra i suoi ristoranti che si collocano, per lo più, in una categoria medio-alta. Saranno 150 le ore di stage programmate in questi ristoranti, che hanno manifestato la necessità di figure di questo tipo.

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario essere maggiorenni, possedere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia ed essere disoccupati. È possibile iscriversi entro il 29/02/2024 sul sito della regione FVG (url: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L483-73490).

“La co-progettazione del corso con FVG Via dei Sapori ci permette di dare vita a una proposta formativa ancor più incisiva e rispondente alle vere esigenze del tessuto ristorativo locale – afferma la Direttrice Generale di Civiform Chiara Franceschini – Con questa preziosa collaborazione possiamo ulteriormente valorizzare in modo virtuoso ed efficace le competenze delle persone, ponendole al servizio dello sviluppo enogastronomico e turistico del nostro territorio”.

“Il corso mira a formare una figura di cui c’è estremo bisogno nella ristorazione – aggiunge il Presidente di FVG Via dei Sapori Walter Filiputti – Una figura chiave, che accolga in maniera ineccepibile e coinvolgente i clienti e sappia trasferire loro i valori e la cultura del cibo di cui sono interpreti i ristoranti.

Quello che vogliamo trasmettere agli stagisti, oltre alle nozioni tecniche e alla conoscenza del ricchissimo patrimonio enogastronomico e turistico della nostra regione, è la passione con cui lavorano le équipe dei nostri ristoranti, il piacere che hanno di fare bene il loro mestiere. E far capire loro la bellezza, e l’interesse, di quello che sarà il loro lavoro. Si tratta di un corso coraggioso e sperimentale per le materie inserite, un progetto a cui siamo orgogliosi di prendere parte.”

Il corso, che rilascia un attestato di frequenza dalla Regione FVG, si svolgerà da marzo a luglio 2024 nella sede di Cividale del Friuli di Civiform. La partecipazione richiede ottima conoscenza della lingua italiana, buona cultura generale, ottime capacità relazionali e comunicative e predisposizione ai contatti interpersonali.

Sono considerati preferenziali per l’accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica professionale nel settore ristorativo e/o dei servizi turistici e commerciali, esperienza pregressa nel settore della ristorazione e la conoscenza, anche a livello base, di una o più lingue straniere.

Per informazioni: Civiform – tel. 0432 705811, [email protected], www.civiform.it