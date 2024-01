Ottimo avvio dei saldi al Palmanova Village, con boom di presenze

AIELLO DEL FRIULI – Ottimo inizio dei saldi invernali al Palmanova Village con risultati positivi nel primo weekend di sconti sia in termini di affluenza che di fatturato, che contribuiscono a consolidare l’ottimo andamento 2023.

In crescita le presenze dei clienti italiani, ma soprattutto quella degli stranieri con un vero e proprio boom di afflussi da Austria e Croazia.

Merito della qualità e della varietà dell’offerta del Villaggio con i suoi 90 negozi e dei continui investimenti per offrire un’esperienza di shopping sempre più varia e coinvolgente, basti pensare alle recenti aperture di Under Armour, uno dei marchi di abbigliamento sportivo più amati nel mondo, di Skechers, brand presente in 180 paesi con modelli di calzature conosciute per l’ innovazione nel comfort della calzata, e anche di Medimarket che porta al Palmanova Village un settore tutto nuovo, quello della parafarmacia, con un’ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi.

“Il settore retail è in continua evoluzione – sottolinea la center manager Linda Basile – il nostro impegno nell’offrire un’esperienza di shopping sempre più varia e coinvolgente si concretizza nella continua scelta di nuovi brand che incontrino i gusti e le tendenze più attuali. Le persone amano il negozio fisico e per il loro shopping scelgono quei luoghi capaci di coinvolgere e far passare delle ore in serenità con gli amici o la famiglia”.