FVG -Portalettere 4.0 in Friuli Venezia-Giulia. Saranno infatti circa 280 i palmari di ultima generazione che renderanno le operazioni di consegna e firma più agevoli e digitali.

I nuovi dispositivi che arriveranno a Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste saranno in grado di gestire, oltre alle consegne, il pagamento dei principali bollettini, le ricariche telefoniche e le operazioni di Postepay.

L’obiettivo è di arrivare, entro la fine dell’anno, a oltre 30 mila palmari di ultima generazione che Poste Italiane metterà a disposizione dei propri postini.

L’azienda ha sempre avuto una forte inclinazione alla tecnologia per gestire tutti i tipi di servizi sempre più all’avanguardia e comodi per i clienti.

In Friuli i primi dispositivi saranno: 50 per Pordenone, 90 per Udine, 24 per Gorizia e 125 per Trieste.

La consegna tracciata sarà così molto più smart e la firma elettronica permetterà di velocizzare notevolmente le consegne di pacchi e oggetti a firma.

Non di poco conto la funzione per poter contattare in tempo reale i clienti telefonicamente per gestire in modo più efficace il pagamento di contrassegni o i recapiti su appuntamento.

Con i nuovi palmari Poste Italiane innova così lo storico servizio di consegna, dimostrando la totale copertura dei territori e la vicinanza alle comunità locali, per offrire servizi innovativi direttamente al domicilio di tutti gli utenti.