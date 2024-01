Rally, un nuovo giovanissimo talento alla corte della MRC Sport

PORDENONE – Il giovanissimo Tommaso Sandrin (classe 2006) é l’ennesimo virgulto di talento che approda alla MRC Sport. Dopo una lusinghiera partecipazione l´anno scorso al campionato nazionale rumeno di rally, che consente anche ai minorenni senza patente di concorrere alla guida di vetture Dacia in un apposito trofeo, si presenterá nuovamente ai nastri di partenza della stessa competizione anche in questa stagione agonistica, che partirá a fine aprile e si articolerá in sei tappe, tre su terra e altrettante su asfalto. “L’ anno scorso abbiamo fatto quattro gare – racconta il padre, Andrea – all’esordio a Sibiu, su terra, Tommaso era partito molto bene, ma ha dovuto dare forfait per la rottura del motore. Tanta sfortuna anche alla vigilia della seconda gara quando il motore si é messo a fare le bizze giá nei test. A Cluj Napoca invece tutto e filato liscio ed ha vinto la classifica del Trofeo Dacia. Anche a Iasi tanta sfortuna: due incidenti agli ammortizzatori lo hanno obbligato ad alzare bandiera bianca. Nel complesso peró, se si escludono gli incidenti, i tempi e le prestazioni personali sono state piú che buone e ció ci ha convinto a riprovarci anche quest’anno.”

Nel frattempo Tommaso cambierá mezzo, avrá a disposizione una 208 R2 piú performante, il team di assistenza sará lo stesso che segue anche Simone Tempestini, colui che ha convinto la famiglia Sandrin a tentare l’avventura in Romania, mentre il navigatore che lo accompagnerá nelle tappe del campionato non é stato ancora individuato. “Sabato 3 febbraio la prima gara test – continua il padre – a Covasna, non sará valida per il circuito nazionale, ma sará molto interessante perché si correrá sulla neve”.

Piergiorgio Grizzo