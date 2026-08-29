Poste Italiane. Emissione francobollo Enrico Veschi

FVG – Poste Italiane comunica che il 28 agosto è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Enrico Veschi, nel centenario della nascita. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di centosettantamiladieci esemplari e distribuito in fogli da quarantacinque francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il bozzetto è a cura di Angelo Merenda. La vignetta riproduce un primo piano di Enrico Veschi, protagonista di una lunga carriera legata al mondo della filatelia e dei servizi postali.

È noto soprattutto per aver ideato il Codice di avviamento postale a cinque cifre, oggi utilizzato in tutta Italia e adottato anche da molti altri Paesi. Sullo sfondo si apprezza una composizione grafica con francobolli storici dedicati al CAP e le relative numeriche. Completano il francobollo la legenda “ENRICO VESCHI” e le date “1926 – 2015”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’Ufficio Postale di Pergola (PU) utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito

filatelia.poste.it.