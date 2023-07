Poste italiane, forte crescita utile netto (+16%)

ROMA – I ricavi da servizi Telco di Poste Italiane sono aumentati nel secondo trimestre del 2023 del 6,2%, su base annua,

a euro 85 milioni (pari a euro 164 milioni nel primo semestre del 2023, in crescita del 4,6% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2022) – con una base clienti consistente di 4,9 milioni di utenti

(+0,3% su base annua nel primo semestre del 2022) – sostenuti dall’offerta in fibra e da un ridotto tasso di abbandono in un mercato

competitivo.

E’ quanto emerge dei risultati finanziari approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane

La nuova offerta energia, lanciata a giugno 2022 per dipendenti e pensionati di Poste e ora disponibile sul mercato retail, ha

contribuito nel secondo trimestre del 2023 con euro 26 milioni di ricavi, raggiungendo un numero totale di contratti, sottoscritti dal lancio dell’offerta ad oggi, pari a circa 300 mila.

PosteID (la soluzione nazionale di identità digitale di Poste Italiane) nel primo semestre del 2023 risulta adottata da 24,2 milioni di clienti (+4,5% su base annua).

“Siamo lieti di annunciare un’altra serie di risultati in forte crescita. Ancora una volta, abbiamo realizzato una performance trimestrale solida e chiuso la prima metà dell’anno in modo molto positivo, con una crescita sostanziale dei ricavi e della redditività rispetto allo stesso periodo del 2022″. Lo afferma Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, commentando i risultati del secondo trimestre.

“Il risultato operativo di gruppo – ha aggiunto – è aumentato dell’11% a 1,6 miliardi di euro e ha segnato un nuovo record nella prima metà dell’anno, a riprova del nostro continuo successo e della solidità della performance in tutti i nostri settori di business”.

In particolare, ha aggiunto Del Fante, “nel settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione i ricavi rimangono resilienti, grazie alle azioni di repricing e a un mix di prodotti favorevole nella corrispondenza, alla crescita dei volumi dei pacchi e a tendenze commerciali favorevoli nei ricavi di distribuzione.

Nei servizi finanziari abbiamo conseguito maggiori ricavi, su base ricorrente, in tutte le linee di business.

Nei servizi assicurativi abbiamo registrato una costante raccolta netta positiva in un mercato in decrescita e un tasso di riscatto relativamente basso, ben al di sotto del livello di mercato. Il comparto assicurativo Danni è cresciuto e beneficia ora dell’acquisizione di Net Insurance, che ci consente di accelerare nel business della protezione.

Pagamenti e Mobile continua il suo percorso di notevole crescita dei ricavi, grazie ai risultati positivi in tutte le linee di business e al consolidamento di LIS, divenendo in tal modo la business unit con il più alto contributo alla crescita della top line di gruppo. L’offerta PosteEnergia è operativa e ha raggiunto ad oggi circa 300mila contratti sottoscritti”.

Del Fante continua “a vedere un futuro brillante per Poste Italiane, grazie ad investimenti volti a migliorare ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti, persone; siamo in una posizione unica per cogliere le opportunità future, in tutti i nostri settori di business.

Sono grato a tutti i nostri dipendenti che ogni giorno, con il loro lavoro, creano le condizioni affinché Poste Italiane sia al centro delle esigenze quotidiane degli italiani e dello sviluppo del nostro Paese in modo sempre più innovativo.”