FdI, costituito ufficialmente il coordinamento cittadino

PORDENONE – A Pordenone si è costituito ufficialmente il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, che sinora si identificava nel coordinamento provinciale. Oggi prima riunione per fare il punto della situazione in vista delle elezioni europee di giugno, in cui il partito corre compatto a sostegno della candidatura del sindaco Alessandro Ciriani.

Nell’occasione FdI ha promosso anche un gazebo elettorale, che ha suscitato notevole interesse e raccolto attestati di stima per l’attività del partito a tutti i livelli, dal sindaco Ciriani al presidente Giorgia Meloni.

Il coordinamento cittadino, nato su iniziativa dell’onorevole Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale, e alla presenza del consigliere regionale Alessandro Basso, si è anche allineato con le attività dei tre esponenti FdI della giunta comunale: il vicesindaco Alberto Parigi, gli assessori Walter De Bortoli ed Elena Ceolin.