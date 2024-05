“Puliamo i quartieri”, grande successo per la raccolta

PORDENONE – Ricco appuntamento quello di ieri mattina, 4 maggio, per il progetto “Puliamo i quartieri”! Infatti al momento del ritrovo alle ore 9 si sono presentati cittadini, Peace Brothers, Ministri Volontari di Scientology ed i volontari della parrocchia Beato Odorico, ma successivamente è arrivata anche la classe 2CC dell’istituto Leopardi – Majorana accompagnata da un insegnante.

I ragazzi si sono occupati dell’area di piazzetta del Portello ed il parcheggio sottostante, mentre gli altri volontari delle zone più esterne come parco IV Novembre, borgo S. Antonio e viale Mazzini.

Nelle 3 ore dell’intervento odierno sono stati rinvenuti una quarantina di bottiglie di vetro, vestiti, lattine e molto altro, tanto da riempire una decina di sacchi; è stata inoltre segnalata la presenza di alcune siringhe che sono state prontamente rimosse da un operatore di GEA.

Sono stati molti i passanti che, incuriositi vedendo i volontari durante la raccolta, hanno chiesto informazioni e hanno ringraziato per l’operato; inoltre i volontari sono stati molto felici della partecipazione dei ragazzi e sperano che questa aggregazione possa ripetersi sempre più frequentemente.

Il prossimo appuntamento di “Puliamo i quartieri” è previsto per sabato 11 maggio alle ore 14:30 con ritrovo nei pressi del parcheggio del centro medico in via della Ferriera.