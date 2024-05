Concerto il 6 “Parole & Musica attraversano i confini”

PORCIA – Lunedì 6 Maggio alle ore 20.30, nel Salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il concerto, organizzato dall’Associazione culturale Schiller di Trieste, PAROLE & MUSICA ATTRAVERSANO I CONFINI, prima rassegna dedicata al Lied.

L’opportunità di approfondire un repertorio liederistico così poco comune come quello russo di matrice ebraica ha riunito attorno a sé la compagine artistica formata da Karina Oganjan soprano, Fabiana Polli contralto, Francesco Cortese tenore ed Elia Macrì pianoforte.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Programma concerto

Accanto al nucleo centrale costituito da Dmítrij Šostakóvič appaiono quindi alcuni Lieder di un altro grande Russo del Novecento e suo allievo prediletto, Mieczysław Weinberg, così come non poteva mancare un omaggio alla Scuola Nazionale con Modest Mussorgskji. Il Kaddish di Maurice Ravel e le altre sue due liriche ebraiche impreziosiscono ulteriormente tale peculiare proposta musicale.

I quattro interpreti odierni sono coraggiosi e affermati professionisti dai trascorsi musicali eterogenei, che non temono il misurarsi con una lingua non sempre tra le più facili e organizzata in una scrittura musicale quanto mai complessa. Grande è la gioia di proporre un programma inusitato e dal rischio culturale sicuramente alto, ma con l’obiettivo di far conoscere al pubblico anche repertori “altri” in modo da tornare poi sui grandi classici con una maggiore consapevolezza di cosa sta loro attorno.