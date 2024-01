Postepay Evolution continua ad essere leader nei pagamenti in Fvg

FVG – La carta prepagata con IBAN, facile da usare e con tante funzioni, ha conquistato gli utenti che ormai la considerano indispensabile per i pagamenti, soprattutto quelli online.

In regione sono 130 mila e 500 le Postepay Evolution, che contribuiscono a raggiungere gli oltre 10 milioni di carte utilizzate su tutto il territorio nazionale e 30 milioni di carte Postepay.

Questi i numeri: Udine 54 mila 800, Pordenone 35 mila 500, Gorizia 15 mila 800, Trieste 24 mila 400.

Come sappiamo la cosa più comoda della Postepay Evolution è quella di avere a disposizione un IBAN; quindi, si colloca a metà tra una carta di credito e un conto in banca vero e proprio. Questo permette di rispondere perfettamente a chi ha la necessità di uno strumento completo, per operare online in tutta sicurezza oltre alla possibilità di poter ricevere bonifici, canalizzazione stipendi, pensioni e utenze.

Ancora una volta Poste Italiane svolge un ruolo strategico nel processo di trasformazione dell’ecosistema dei pagamenti digitali, supportando il percorso di inclusione telematica del paese e accompagnando così i cittadini anche della nostra regione verso un sistema di pagamenti innovativo ma soprattutto sicuro.

La leadership di PostePay nel mercato dei pagamenti digitali consente di mettere a punto sistemi sempre più dinamici, sicuri ed evoluti.