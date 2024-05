A Pordenone nasce il primo centro estivo per gli anziani

PORDENONE – Famiglie in difficoltà nell’accudire i propri cari nei mesi più caldi e così nasce, per iniziativa della cooperativa Foenis, aderente a Confcooperative Pordenone, il centro estivo – gratuito – dedicato agli anziani.

Il primo Grest dell’Anziano (dal 17 giugno al 5 luglio in via Guglielmo Oberdan a Pordenone) darà la possibilità di far vivere alle persone anziane un’estate all’insegna della compagnia, sperimentando varie attività (dallo yoga alla pet therapy, dal Qi Gong alla musicoterapia) e con la possibilità di vivere anche dei momenti di scambi intergenerazionali con i tanti giovani volontari che saranno impegnati grazie alla collaborazione del Consorzio Leonardo. Un’iniziativa sostenuta da Fondazione Friuli e da fondazione Pia Baschiera e Arrigo Tallon con la concessione degli spazi nel Parco della Villa dove avrà vita il Grest.

“Un’idea semplice ma innovativa – ha detto Samantha Turchet, responsabile della cooperativa sociale Foenis – tra giugno e luglio, quando tutti i corsi e servizi per anziani sono sospesi. In questo periodo, per chi magari vive da solo, c’è il rischio di farsi sorprendere dalla malinconia: la soluzione quindi è quella di stare insieme. Partecipare al Grest è un modo per vivere la terza età in maniera attiva e sociale. Inoltre si tratta di un’iniziativa che offre un nuovo servizio alle famiglie e alle persone anziane, soprattutto quelle sole e che permette l’incontro intergenerazionale perché i ragazzi saranno i volontari che seguiranno le persone anziane per tutta la durata del Grest”.

“Siamo lieti di aprire i nostri spazi – ha aggiunto Fulvia Mellina presidente Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon – a un progetto così innovativo e che mette la persona anziana, la quale tanto può dare ancora alla società, al centro di una rete sociale e di condivisione. Un’iniziativa che ha una valenza positiva per tutta la comunità di Pordenone”.

“La cooperativa Foenis – ha dichiarato Fabio Dubolino, presidente di Confcooperative Pordenone – da tanti anni è attiva nella cura delle persone anziane con iniziative interessanti e importanti a sostegno delle famiglie. Il tutto all’insegna dei valori della condivisione e del reciproco aiuto, alla base dell’ideale cooperativo. Grazie al Consorzio di cooperative sociali Leonardo si potrà poi garantire la presenza di giovani volontari durante tutta la durata delle attività: un bell’esempio di collaborazione tra cooperative nostre aderenti”.

La cooperativa Foenis ha lanciato questa iniziativa per riservare momenti di svago e compagnia agli anziani, combattendo la solitudine e aiutando le famiglie che devono farsi carico di qualche persona anziana. Tutte le attività sono gratuite ma è necessario prenotarsi (dal 15 al 22 maggio dalle 9 alle 11 e dal 16 al 23 maggio dalle 16 alle 18).

Come detto il Grest dell’anziano si svolgerà dal 17 giugno al 5 luglio in via Guglielmo Oberdan a Pordenone e prevede un calendario molto vario. Le attività iniziano alle ore 8.30-8.50 fino alle ore 12 (con una pausa merenda dalle 10 alle 10.30). Si tratta di un mix di attività motorie leggere e ludico-ricreative. Si andrà così dal “Qi Gong” (esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e alle arti marziali) per il risveglio muscolare alla pet therapy, con la possibilità di interagire con gli animali, dagli incontri informativi sul Cohousing alla musicoterapia per stimolare la memoria e promuovere il benessere, fino allo yoga e alle attività libere di svago.

Il Grest dell’anziano ha la finalità di essere un punto d’incontro, di aggregazione ed è un utile strumento di integrazione sociale e di serenità per le persone nella terza età. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 340.6403995.