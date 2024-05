Poste, evento “Champions”, premiata filiale Pordenone

ROMA – Importante riconoscimento quello arrivato per la filiale di Pordenone nell’incontro celebrativo “Champions PostePay”, che si è svolto a Roma.

Per l’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinte nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di PostePay. In particolare, la filiale di Pordenone con 35 mila 500 PostePay ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito il direttore di filiale di Pordenone Daniele Antonio Rinciari: «Questo importante traguardo premia il lavoro di squadra messo in campo da sportellisti, operatori di front end, consulenti e direttori che operano negli uffici postali della provincia di Pordenone.

Ovviamente, le gratificazioni maggiori derivano innanzitutto dall’aver offerto ai nostri clienti lo strumento più idoneo per eseguire pagamenti e transazioni in modo semplice e sicuro in particolare sui canali online, consentendo a Poste Italiane di acquisire un ruolo decisivo nello sviluppo dell’eCommerce in Italia, oltre che avere un ruolo cardine nell’accompagnare clienti e cittadini verso la digitalizzazione. A guidarci è sempre e soltanto l’interesse del cliente, al quale offriamo una possibilità di scelta fra diverse soluzioni: le PostePay hanno indubbiamente contribuito a rendere familiari gli strumenti digitali per una generazione di italiani attraverso un nuovo modo di fare acquisti e pagamenti.

Complessivamente, le persone apprezzano la semplicità dei nostri strumenti di pagamento, delle nostre applicazioni e dei servizi a loro dedicati; la crescita che continuiamo a registrare anche quest’anno conferma la preferenza che sempre più clienti accordano a Poste Italiane, società da sempre impegnata a sostegno dello sviluppo del Paese».

Un’ulteriore conferma per i prodotti Poste Italiane con l’esempio delle PostePay.

All’evento celebrativo hanno partecipato i responsabili della sede centrale di Roma di Poste Italiane e centinaia di dipendenti provenienti da tutta Italia, tra cui Direttori di Filiale, Direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.