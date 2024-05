TEDx Pordenone, oltre 400 persone all’Auditorium Concordia

PORDENONE – Pordenone si è proiettata nel futuro con la quarte edizione di TEDx. Uno sguardo al domani con dieci punti di vista di altrettanti speaker che hanno portato sul palco dell’Auditorium Concordia idee, esperienze, stimoli.

Grande partecipazione di pubblico per l’evento che ha cambiato location dopo le prime edizioni al Capitol: nell’auditorium di via Interna sono arrivate oltre 400 persone da tutto il Nord Italia.

Presentati da Jessica Parutto (Licensee di TEDx Pordenone) e dal professore de “Il Collegio” Andrea Maggi, gli speaker hanno spaziato tra i temi più vari: da chi studia la produzione di cibo per garantire l’autosufficienza agli astronauti che andranno su Marte alle implicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita di oggi e soprattutto in quella di domani.

L’evento, no profit e organizzato da un team di 30 volontari, da tempo punta sulla sostenibilità: tra le tante iniziative, per questa edizione l’acqua per i partecipanti è stata fornita da “Wami – Water with a mission”: per ogni bottiglia, tutte in plastica 100% rigenerata, sono stati creati 100 litri di acqua potabile con progetti idrici in comunità senza accesso all’acqua potabile.

TEDx è una serie di eventi locali organizzati in mondo indipendente che si tengono in tutto il mondo sotto licenza concessa da TED e che hanno come obiettivo quello di riunire comunità, organizzazioni e individui che possano vivere un’esperienza simile a quella proposta da TED. Jessica Parutto ha ottenuto nel 2020 la licenza da TED per poter realizzare l’evento, che si tiene in 150 città italiane.

TED è un’organizzazione no profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore ed è l’acronimo di Technology Entertainment Design. La prima conferenza TED del 1984 fu un evento sulla tecnologia, l’intrattenimento e il design.

Oggi invece le conferenze TED trattano una grandissima varietà di argomenti dalla scienza al business alle tematiche globali in 117 lingue. ’evento principale è nato e cresciuto nella Silicon Valley e si tiene da qualche anno a Vancouver in Canada. I relatori sono invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni in breve tempo.

GLI SPEAKER 2024

Sfida, visione, cambiamento, direzione, tecnologia, innovazione, consapevolezza, emozione: sono solo alcuni degli strumenti che hanno messo nel loro zaino per affrontare questo viaggio.

• Maria Cristina Margherita Savoldi Bellavitis: discendente di una importante famiglia nobiliare, è gemmologa e scrittrice. Le sfide nella sua vita sono iniziate a 12 anni quando ha perso il padre in un incidente stradale.

• Alberto Niero: è uno dei migliori beatboxer al mondo. Unisce musica, tecnica e spettacolo senza usare strumenti.

• Manuel D’Osualdo: il suo sogno è volare. In seguito ad un infortunio sportivo si vede costretto a rinunciare per sempre alla possibilità di volare e reindirizza la sua carriera verso la modellazione 3D prima, ed il Design poi.

• Fabio Fontana: è un esperto di biofisica applicata alla medicina, di inquinamento elettromagnetico e di terapia luminosa. La sua formazione e conoscenze tecniche accumulate in diverse aziende, gli hanno permesso di focalizzare le sue ricerche su dispositivi nanotecnologici.

• Linda Salvador: Esperta di Design, Branding e Marketing, ha l’obiettivo di trasformare le idee dei clienti in comunicazione efficace, aggiornata e tangibile.

• Giorgio Ghisalberti: è il fondatore di OTO , agenzia di marketing e comunicazione. Citata da Forbes come una delle principali Agenzie con il maggior tasso di crescita degli ultimi anni.

• Livia Fabiani: architetto e street artist. Nel 2022 fonda l’Associazione VenUS per promuovere l’empowerment femminile tramite l’arte urbana.

• Silvia Massa: è una biologa. Tra i suoi studi ci sono le sequenze vegetali come immunomodulanti in vaccini a DNA. Autrice di 3 brevetti e 36 pubblicazioni peer-reviewed.

• Valerio Lemma: avvocato, è un attento osservatore dell’innovazione finanziaria e tecnologica. È autore di 4 monografie e oltre 150 pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento al fintech.

• Andrea Belfiore: porta nel mondo l’arte della pasta fatta in casa. Ha vinto l reality Pechino Express insieme a Joe Bastianich.

• Laura Chiesurin: performer di TEDx Pordenone 2024. Attraverso lo yoga nel respiro trova il movimento, nel respiro trova energia, tramite esso guida i suoi praticanti a entrare in contatto con le proprie emozioni al fine di conoscerle e gestirle al meglio.