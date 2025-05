Premio Crédit Agricole Testimoni della storia 2025 a Fabio Tamburini

TRIESTE – “È un riconoscimento prestigioso che mi fa straordinariamente piacere avere ricevuto. Dedico il premio ai miei familiari, a cui per fare il mestiere di giornalista ho sottratto tanto tempo, forse troppo. Ma anche ai giovani che si affacciano alla professione con passione, aggiungendo un consiglio tassativo: mantenerla negli anni perché è condizione imprescindibile. Infine, dedico il premio a tutti quelli che nel mondo lavorano per la pace, perché il mondo ha perso la bussola ed è bene che, possibilmente in fretta, la ritrovi”, ha dichiarato il direttore de Il Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 Fabio Tamburini dopo aver ricevuto il Premio Crédit Agricole “Testimoni della storia 2025” al Link Media Festival, il festival del giornalismo in corso a Trieste dal 16 al 18 maggio.

“Fabio Tamburini rappresenta oggi una delle voci più autorevoli e apprezzate del giornalismo economico e finanziario italiano. Una voce che, in un mondo spesso caratterizzato da spinte contrapposte e lotte di potere, si è distinta per la sua competenza, il suo equilibrio, la sua indipendenza di giudizio e il suo spirito critico. Non da ultimo, ha anche il grande merito di aver reso molto più accessibili al grande pubblico i temi dell’economia e della finanza, sempre più determinanti per tutti i cittadini.” Questa la motivazione per l’assegnazione del riconoscimento.

Giunto alla 12esima edizione, il Premio riconosce, infatti, ogni anno figure che hanno saputo raccontare il nostro tempo con autorevolezza, rigore e sensibilità.

Dal 2012 il riconoscimento è stato conferito ad autorevoli firme del giornalismo italiano quali Gianni Minà, Giovanni Floris, Lilli Gruber, Ferruccio de Bortoli, Ezio Mauro, Corrado Formigli, Vittorio Zucconi, Gian Antonio Stella, Giovanni Minoli, Maurizio Molinari, Aldo Cazzullo, Luciano Fontana e, nel 2024, alla corrispondente Rai Giovanna Botteri.

Nella sua lunga carriera Tamburini ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Vicedirettore del settimanale Milano Finanza, del quotidiano MF e dell’Ansa. Dal 12 settembre 2018 è Direttore del Sole 24 Ore, quotidiano leader in Italia nell’informazione economica, finanziaria e normativa che questo anno compie 160 anni, dell’agenzia di stampa Radiocor e di Radio 24. E’ inoltre Presidente del comitato scientifico del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 ORE dal 2022, di cui prenderà il via la 20esima edizione il prossimo 22 maggio con la partecipazione di 16 ministri, 107 relatori del mondo accademico, 45 economisti, 61 tra manager e imprenditori, per dibattere sul tema “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”.