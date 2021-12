Primo trofeo di ciclocross memorial Manlio Tonelli. Il video

FVG – Oggi, 30 dicembre, a Valeriano, si è svolto il primo trofeo di ciclocross memorial Manlio Tonelli che ha visto oltre 300 atleti al via , la gara era legata ad una lotteria di beneficenza per raccogliere fondi per la lotta alle leucemie che ha visto in palio maglie autografate di campioni del calibro di Francesco Moser, Elia Viviani e degli olimpionici Jonathan Milan e Katia aere.

Sono stati raccolti oltre 1200 euro

Ai nostri microfoni, Gilberto Zorat ha raccolto le parole di Cristian Murro organizzatore della gara e del presidente della sezione udinese della associazione Italiana leucemie.