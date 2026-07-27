Produttore cosmetici conto terzi: come trasformare un’idea beauty in un prodotto pronto per il mercato

Quanto costa e quanto tempo serve per trasformare un’idea in una linea cosmetica a marchio proprio? Dipende quasi tutto da una fase che molti sottovalutano: il passaggio dall’intuizione al progetto industriale. Un buon brief e alcune decisioni anticipate su formula, packaging e claim riducono revisioni, costi e mesi di attesa. È lì che si vince o si perde.

Nel 2024 la produzione cosmetica in Italia è stimata a 16,5 miliardi di euro (in crescita del 9,1%), con un export pari al 47,9% della produzione e un’incidenza sul PIL nazionale prossima al 2%. È un contesto tra i più solidi d’Europa, e per molti operatori professionali — saloni, distributori, piccole realtà del beauty — l’idea di una linea a marchio proprio smette di essere un sogno e diventa una valutazione concreta. Ma l’entusiasmo, da solo, non porta un prodotto sullo scaffale.

In breve: fasi, documenti e tempi di un progetto conto terzi

Prima di entrare nei dettagli, ecco la mappa essenziale del percorso, utile per orientarsi.

Le fasi. Brief → prototipo → test → PIF ed etichetta → notifica CPNP → produzione.

I documenti che devono esistere. Il PIF (Product Information File) da predisporre e mantenere, la notifica del prodotto sul portale europeo CPNP e un’etichetta conforme.

I tempi. Dopo l’approvazione del prototipo e l’avvio dei test, servono spesso dai tre ai sei mesi per gli esiti prima di poter avviare la produzione. A monte va aggiunto il tempo di brief e sviluppo formula.

Cosa fa davvero un produttore cosmetici conto terzi

Il termine più usato, conto terzi, racconta solo metà della storia. C’è chi si limita a riempire flaconi con una formula già pronta, chi possiede un laboratorio capace di sviluppare formule su richiesta, e chi accompagna il cliente lungo l’intero percorso: dalla definizione del concept fino agli adempimenti che precedono la vendita. Questa terza figura è la più interessante per chi parte da zero, perché fa da partner di industrializzazione.

La differenza non è nominale. Un fornitore esegue; un partner di industrializzazione traduce un’idea in specifiche misurabili. Vuol dire prendere un desiderio vago — voglio uno shampoo delicato per capelli trattati — e convertirlo in parametri concreti: pH target, sistema tensioattivo, viscosità, profumazione, formato del flacone, prezzo di vendita, quantità del primo lotto. Senza questa traduzione, il preventivo resta un’ipotesi e il prototipo un tentativo alla cieca.

Il conto terzi conviene quando mancano competenze interne, impianti o accesso alla filiera dei test, e quando il tempo di lancio è un fattore competitivo. Chi ha un salone conosce le clienti e sa cosa cercano; raramente sa formulare una crema stabile o gestire una notifica europea. Affidarsi a chi lo fa di mestiere accorcia il percorso ed evita errori che, scoperti tardi, costano cari. Non è un caso che la filiera italiana, orientata all’export per quasi metà dei ricavi, ragioni in termini di standard e scalabilità: un vantaggio anche per chi vende solo sul mercato interno, perché eredita metodi e controlli pensati per reggere confronti internazionali.

Dall’idea al brief: le informazioni che sbloccano preventivo e fattibilità

Il brief è il documento che separa i progetti che partono da quelli che si arenano. Più è preciso, più il preventivo sarà realistico e le rilavorazioni rare. Un brief completo per una linea personalizzata definisce, in genere, tipologia di prodotto, destinazione d’uso, ingredienti chiave, claim desiderati, certificazioni, packaging, mercato di riferimento, prezzo al pubblico e numero di pezzi previsti per il primo lotto. Ogni voce mancante è una domanda che tornerà indietro, con giorni persi.

Proviamo a scomporlo in decisioni pratiche.

Problema da risolvere. Cute sensibile, capelli crespi, colore che sbiadisce: definire il bisogno orienta l’intera formula. Un prodotto che vuole fare tutto, di solito, non fa bene niente.

Tipo di prodotto e texture. Spray, crema, maschera, siero, shampoo, leave-in: ognuno ha vincoli tecnici propri. La sensorialità desiderata (leggera, ricca, a rapido assorbimento) va detta subito.

Posizionamento e canale. Una referenza da cabina professionale non ha gli stessi requisiti di una da scaffale retail. Cambia il formato, cambia il prezzo, cambia la comunicazione.

Vincoli di formula. Vegan, senza siliconi, profumazione neutra, gestione degli allergeni, eventuali ingredienti da escludere. Ogni paletto restringe le opzioni e va messo in chiaro all’inizio.

Prendiamo un caso concreto. Un salone decide di lanciare tre referenze: uno shampoo delicato, una maschera nutriente e un siero anticrespo. Se il titolare arriva al primo incontro sapendo già a chi si rivolge, con quale profumazione, in che fascia di prezzo e con quale formato di flacone, il preventivo diventa realistico in pochi giorni. Se invece queste scelte restano aperte, ogni prototipo apre un ventaglio di alternative e il progetto si dilata. Il brief, in fondo, è la leva che governa insieme tempi, costi e conformità: più è netto all’inizio, meno sorprese arrivano dopo. Restano da fissare gli ultimi tasselli.

Packaging. Flacone, airless, vasetto: la scelta incide su compatibilità con la formula, erogazione e costi.

Quantità e scalabilità. Il primo lotto e gli scenari di riordino determinano il costo unitario e la sostenibilità del progetto.

Mercati. Vendere solo in Italia, in tutta l’Unione o anche fuori UE ha implicazioni diverse: chi resta sul mercato nazionale ha comunque una sola cornice europea di riferimento, ma il canale e la lingua d’etichetta cambiano le priorità.

Tempistiche e priorità. Un lancio legato a una stagione o a un evento va dichiarato, perché condiziona la pianificazione.

Identità di marca. Tono, colori, naming, claim: la parte creativa non è un accessorio, è ciò che rende il prodotto riconoscibile.

Budget. Distinguere ciò che è indispensabile da ciò che è desiderabile evita revisioni infinite quando i conti non tornano.

Qui si capisce perché alcune realtà non si presentano più come semplici laboratori. Per chi vuole un percorso guidato che tenga insieme sviluppo del prodotto e messa sul mercato, esistono approcci strutturati come Cosmetico Facile, che combinano formula, formazione, tecnologia, spazio ed e-commerce in un’unica regia. Per un salone che deve fidelizzare e aumentare il valore percepito, gestire brief e industrializzazione con un solo interlocutore riduce i punti di rottura tra chi crea e chi vende.

Fattibilità: dove nascono i ritardi e come prevenirli

Molti rallentamenti hanno cause ricorrenti. Gli ingredienti di tendenza, per esempio, non sempre sono disponibili in tempi utili o compatibili con la stabilità della formula: un attivo di moda può reagire male con il resto degli ingredienti o degradarsi nel tempo. Meglio saperlo prima di costruirci sopra tutta la comunicazione.

C’è poi il nodo tra texture e performance. Una crema ricchissima può risultare piacevole al tatto ma lasciare residuo; uno shampoo troppo delicato può deludere chi cerca una pulizia decisa. La domanda utile da porsi è semplice: cosa posso promettere e cosa posso dimostrare? Le due cose devono coincidere.

Profumazioni e allergeni meritano attenzione perché finiscono in etichetta e incidono sul posizionamento. Un altro classico riguarda l’accoppiata tra formula e contenitore: possono emergere problemi di compatibilità tra formula e packaging — erogazione, tenuta, stabilità nel tempo — che è meglio individuare in fase di prova. Scegliere componenti già testati, pack standard e colori a magazzino riduce sensibilmente tempi e costi, lasciando l’investimento creativo dove conta davvero, cioè nella formula e nell’immagine.

Prototipi e campioni: come valutare un cosmetico in modo professionale

Ricevuto il primo campione, la tentazione è giudicarlo di pancia. Sbagliato. Un cosmetico si valuta con criteri: sensorialità all’applicazione, facilità di risciacquo, pettinabilità nel caso dei capelli, presenza di residuo, tenuta della profumazione, resa su tipi diversi di pelle o di capello. Annotare ogni parametro rende il feedback utile al formulatore.

Un feedback vago (non mi piace) genera iterazioni a caso. Un feedback misurabile (troppo grasso sulle lunghezze, profumo che svanisce in un’ora, difficile da distribuire) permette correzioni mirate. Sui prodotti destinati alla vendita ha senso, quando il budget lo consente, testare su un piccolo panel di persone reali, non solo internamente: emergono reazioni che l’occhio di chi ha creato il prodotto tende a non vedere.

I test di stabilità e le verifiche di sicurezza non sono burocrazia. Aiutano a ridurre il rischio di problemi nel tempo — separazione, variazione di colore, alterazione dell’odore — e a supportare la valutazione di sicurezza del prodotto lungo la sua vita utile. Saltarli significa mettere sul mercato un’incognita.

Regole UE e responsabilità: cosa deve esserci prima di vendere

La cornice normativa è il Regolamento (CE) n. 1223/2009, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, applicabile dall’11 luglio 2013. La versione consolidata del Regolamento risulta aggiornata al 1° maggio 2026. Non serve diventare esperti di diritto, ma conoscere chi fa cosa evita brutte sorprese.

Ogni prodotto ha una figura chiamata Responsabile (Responsible Person), che garantisce la conformità. Due adempimenti vanno tenuti distinti, perché spesso si confondono. Da un lato si predispone e si mantiene il PIF, il Product Information File: raccoglie le informazioni e la documentazione del prodotto — formula, dati di sicurezza, test disponibili — e resta a disposizione delle autorità. Dall’altro, l’articolo 13 del Regolamento richiede che la Persona Responsabile, e in alcuni casi i distributori, presenti determinate informazioni tramite il CPNP, il portale europeo gratuito di notifica creato per applicare il Regolamento. Una volta notificato nel CPNP non è necessaria alcuna ulteriore notifica nazionale nell’Unione. Il portale mette le informazioni a disposizione delle autorità competenti e dei centri antiveleni per eventuali trattamenti medici. Esiste anche un modulo specifico, previsto dall’articolo 16, per i prodotti che contengono nanomateriali, in aggiunta alla notifica ordinaria.

Sul fronte produttivo, il riferimento è la norma ISO 22716, che fornisce le linee guida di buona fabbricazione (GMP) per produzione, controllo, conservazione e spedizione dei cosmetici. Dall’11 luglio 2013 il rispetto delle GMP è cogente, e ISO 22716 è lo standard armonizzato di riferimento usato per supportare l’allineamento alle GMP richieste dal Regolamento. Chiedere al produttore se lavora secondo questo standard è una domanda legittima, non un’invadenza.

L’etichetta, infine, va compilata secondo la normativa (in particolare l’articolo 19 del Regolamento): INCI, indicazione del periodo dopo l’apertura o della scadenza, numero di lotto, avvertenze, funzione del prodotto e lingua del mercato di destinazione. E qui entra un tema delicato: la differenza tra una promessa di marketing e un claim sostenibile. Poiché il PIF resta a disposizione delle autorità, è prudente scegliere claim coerenti con le evidenze effettivamente disponibili. Le parole in etichetta non sono libere: hanno bisogno di documentazione alle spalle.

Checklist rapida Italia/UE prima del lancio

Verificare la lingua dell’etichetta per ogni mercato in cui si intende vendere.

Pianificare da subito i tempi dei test, mettendo in conto la finestra tipica di tre-sei mesi.

Chiarire per iscritto chi è la Persona Responsabile e chi gestisce la notifica CPNP.

Accertarsi che la produzione avvenga secondo le GMP (ISO 22716).

Costi e tempi: leggere un preventivo senza sorprese

Un preventivo serio contiene più voci di quanto ci si aspetti: sviluppo della formula, prove di laboratorio, test di stabilità e sicurezza, packaging, grafica, stampa, produzione, adempimenti regolatori e logistica. Confrontare due offerte guardando solo il prezzo del prodotto finito è fuorviante, perché una potrebbe includere ciò che l’altra fattura a parte.

Il costo unitario cambia con le quantità, la complessità della formula e il tipo di packaging. Lotti più grandi abbassano il prezzo per pezzo ma alzano l’investimento iniziale e il rischio di invenduto. I tempi dipendono da materie prime, disponibilità dei componenti, durata dei test e approvazioni grafiche. Nella pratica, dopo l’approvazione del prototipo e l’avvio dei test, servono spesso dai tre ai sei mesi per gli esiti prima di poter avviare la produzione. Chi promette tutto in poche settimane, di solito sta saltando qualcosa.

La strategia più sensata, soprattutto per un salone, è il lancio intelligente: partire con una linea corta e ben studiata, verificare la risposta delle clienti, poi scalare. Meglio tre referenze che funzionano che dieci che restano in magazzino.

Scegliere il partner: le domande da fare prima di firmare

Il passaparola resta il canale principale. In un campione di venti aziende in cerca di terzisti, la totalità si affidava al consiglio di colleghi e l’80% verificava poi anche su Google. Il passaparola apre la porta, ma la decisione va presa con criterio. Alcune domande utili prima di impegnarsi:

Lavorate secondo le GMP (ISO 22716) e garantite la tracciabilità dei lotti?

Offrite supporto su PIF, notifica CPNP, verifica dell’etichetta e gestione del Responsible Person, oppure resta a mio carico?

Chi è il mio referente di progetto e in quanto tempo rispondete alle revisioni?

Quanto siete trasparenti sui test e sulla documentazione?

Che flessibilità avete su lotti minimi, riordini e continuità delle forniture?

Avete esperienza sui prodotti professionali per capelli, se il mio canale è il salone?

Le risposte, più del listino, dicono con chi si ha a che fare. In base al partner scelto, una parte degli adempimenti — predisposizione del PIF, notifica al CPNP, controllo dell’etichetta secondo l’INCI e gestione della figura del Responsabile — può essere seguita dal produttore, alleggerendo il brand dalla parte più tecnica e rischiosa. Vale la pena chiarirlo prima di firmare.

Dal prodotto al mercato: preparare un lancio credibile

Avere un buon prodotto non basta: va venduto bene. Un assortimento efficace parte da un prodotto guida, l’hero, affiancato da due complementari che completano una routine. Servono materiali minimi ma solidi: schede tecniche, una breve formazione per lo staff, consigli d’uso e indicazioni di routine da consegnare alla cliente.

Il prezzo va costruito sul valore percepito e sulla coerenza con il canale: un prodotto professionale rivendibile in cabina sostiene un margine diverso da uno pensato per lo scaffale generalista. Per un centro estetico del territorio, una linea a marchio proprio è anche uno strumento di fidelizzazione: la cliente che porta a casa il prodotto ritrova in bagno lo stesso nome che ha visto in cabina. Dopo il lancio, raccogliere feedback e osservare i riordini chiude il cerchio: i dati reali dicono cosa migliorare e cosa spingere.

Domande frequenti

Che cos’è il PIF e a cosa serve

Il PIF, o Product Information File, è il fascicolo che raccoglie le informazioni e la documentazione del prodotto: formula, dati di sicurezza e test disponibili. Va predisposto e mantenuto aggiornato dalla Persona Responsabile, che lo tiene a disposizione delle autorità competenti in caso di controlli.

Cos’è il CPNP e la notifica è obbligatoria

Il CPNP è il portale europeo di notifica gratuito creato per applicare il Regolamento (CE) n. 1223/2009. L’articolo 13 richiede che la Persona Responsabile, e in alcuni casi i distributori, presenti determinate informazioni tramite il portale. Una volta notificato il prodotto nel CPNP, non serve alcuna ulteriore notifica a livello nazionale all’interno dell’Unione europea.

Chi è la Responsible Person

È la figura che, secondo il Regolamento europeo, garantisce la conformità del prodotto cosmetico prima e durante la sua permanenza sul mercato. Si occupa del PIF, della notifica sul CPNP e della correttezza dell’etichetta. In base al partner scelto, alcuni produttori conto terzi offrono supporto anche su questi adempimenti, alleggerendo il brand dalla parte più tecnica.

Quanto tempo serve per sviluppare un cosmetico conto terzi

Dipende dalla complessità, ma un riferimento pratico aiuta a fissare le aspettative: dopo l’approvazione del prototipo e l’avvio dei test, servono spesso dai tre ai sei mesi per gli esiti prima di poter avviare la produzione. A questo va aggiunto il tempo iniziale di brief, sviluppo della formula e approvazioni grafiche.

Cosa deve contenere un brief per una linea a marchio proprio

Un brief completo definisce tipologia di prodotto, destinazione d’uso, ingredienti chiave, claim desiderati, certificazioni, packaging, mercato di riferimento, prezzo al pubblico e numero di pezzi previsti per il primo lotto. Più le voci sono precise, più il preventivo è realistico e minori sono le revisioni durante lo sviluppo.

Cosa significa GMP e perché contano

Le GMP sono le pratiche di buona fabbricazione per i cosmetici. Il riferimento è la norma ISO 22716, che fornisce linee guida su produzione, controllo, conservazione e spedizione. Dall’11 luglio 2013 il rispetto delle GMP è cogente, e ISO 22716 è lo standard armonizzato di riferimento usato per supportare l’allineamento alle GMP richieste dal Regolamento europeo. Chiedere al produttore se le applica è del tutto legittimo.

Si può partire con quantità ridotte

In molti casi è possibile avviare con lotti contenuti, riducendo l’investimento iniziale e il rischio di invenduto. Il costo unitario resta più alto rispetto ai grandi volumi, ma per un salone o un micro-brand è spesso la scelta più prudente: si testa la risposta del mercato con una linea corta e si scala solo dopo aver raccolto dati reali.