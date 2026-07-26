Grado, la spiaggia si trasforma in un ristorante sotto le stelle: il 28 luglio torna il Dinner Show Fvg Via dei Sapori

GRADO – La spiaggia principale della GIT di Grado si prepara a trasformarsi in un elegante salotto gastronomico a cielo aperto. Dopo il successo del primo appuntamento dell’edizione 2026, Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori torna, martedì 28 luglio, con il suo secondo Dinner Show, una serata dedicata alla cucina d’estate che porterà in riva al mare il meglio della ristorazione regionale.

L’evento prenderà il via alle 19.30 e proporrà una cena-spettacolo in 23 tappe, durante la quale gli chef cucineranno dal vivo piatti ideati appositamente per l’occasione. Sullo sfondo il tramonto sull’Adriatico, il rumore delle onde e un’atmosfera elegante ma informale, con dress code in abito elegante, per accompagnare un’esperienza che unisce alta cucina, vini del territorio e convivialità.

Il pubblico potrà muoversi liberamente lungo un percorso del gusto che, attraverso le creazioni degli chef, racconterà il Friuli Venezia Giulia, dal mare alle montagne. Ogni piatto sarà abbinato ai vini proposti direttamente dai produttori, che accompagneranno gli ospiti alla scoperta delle proprie etichette e del legame con il territorio. A completare il percorso saranno gli artigiani del gusto, i distillatori, le postazioni dedicate ai dessert, al caffè e ai distillati.

Saranno protagonisti della serata gli chef di AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, All’Androna di Grado, Alla Luna di Gorizia, Caffetteria Torinese di Palmanova, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Enoteca di Buttrio, Il Grappolo d’Oro di Colle di Arba, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine Gourmet di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Motus Contemporary Bistrot di Grado, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste e Vitello d’Oro di Udine.

L’appuntamento gradese rappresenta una delle tappe più suggestive del calendario del consorzio, che dopo il mare dell’Isola del Sole proseguirà il suo viaggio l’8 settembre a Lignano Sabbiadoro, nell’area della rinnovata Terrazza a Mare.

Il Dinner Show inizierà alle 19.30; in caso di maltempo sarà rinviato al 29 luglio. Il costo di partecipazione è di 90 euro. I dettagli del menu sono disponibili sul sito del consorzio, mentre i biglietti possono essere acquistati nei ristoranti aderenti e presso la segreteria di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori.