Roll up pubblicitario: come funziona, vantaggi e quando sceglierlo per fiere ed eventi

Chi organizza uno stand per una fiera, deve allestire un negozio o partecipa a un evento aziendale si trova spesso a dover scegliere in poco tempo uno strumento di comunicazione visiva efficace, leggero e semplice da gestire. Il roll up pubblicitario è una delle soluzioni più diffuse in questi contesti, proprio per la sua praticità.

Cos’è un roll up pubblicitario e perché viene scelto così spesso per fiere ed eventi?

Il roll up pubblicitario è un espositore avvolgibile composto da un telo stampato e da una struttura leggera che si apre in pochi secondi, senza bisogno di pareti d’appoggio. Aziende, negozi e professionisti lo utilizzano per comunicare un messaggio in modo immediato durante fiere, convegni, eventi e all’interno di punti vendita.

Cos’è un roll up pubblicitario e come è fatto

La struttura del roll up: telo, asta e base

Il roll up è costituito da tre elementi principali: un telo stampato, un’asta telescopica che ne regola l’altezza e una base che sostiene la struttura durante l’utilizzo. Il telo viene riavvolto all’interno della base grazie a un meccanismo a molla, che permette di aprire e richiudere l’espositore in pochi secondi.

Per montarlo è sufficiente estrarre il telo dalla base e agganciarlo alla sommità dell’asta verticale, inserita a sua volta nell’apposito foro alla base della struttura. Non sono necessari attrezzi né competenze tecniche: l’operazione richiede in genere meno di un minuto e può essere svolta da una sola persona.

Una volta terminato l’utilizzo, il telo si riavvolge nuovamente nella base e l’intero espositore può essere riposto nella borsa da trasporto in dotazione, pronto per essere spostato in un’altra location.

I materiali più utilizzati per la stampa

Il telo di stampa è generalmente realizzato in polipropilene, un materiale plastico leggero (con un peso indicativo di circa 155 grammi al metro quadrato nei modelli base) che garantisce una superficie liscia e una buona resa cromatica. La finitura è opaca e antiriflesso, così da ridurre il fastidio dei riflessi di luce sulla grafica stampata.

Un aspetto tecnico rilevante è il trattamento anticurling, applicato per contenere la tendenza del telo ad incurvarsi ai lati dopo un uso prolungato o ripetuti riavvolgimenti. Questo accorgimento contribuisce a mantenere la stampa piatta e leggibile nel tempo.

La struttura portante, invece, è realizzata in alluminio: un materiale che unisce leggerezza e resistenza, indispensabile per garantire stabilità all’espositore anche in ambienti con un buon passaggio di persone, come corridoi fieristici o ingressi di negozi.

Le differenze tra i principali modelli disponibili

Il roll up pubblicitario è disponibile in diverse varianti, pensate per esigenze e budget differenti. Il modello classico, ad esempio, rappresenta la soluzione più economica e diffusa, disponibile in formati standard come 80×200, 85×200 e 100×200 centimetri.

Accanto alla versione classica esistono modelli premium e deluxe, con strutture più robuste e rifiniture superiori, oltre a formati L e XXL pensati per chi necessita di maggiore superficie di stampa, ad esempio per utilizzare l’espositore anche come fondale fotografico.

Esiste inoltre la versione bifacciale, dotata di due sistemi di riavvolgimento separati che permettono di comunicare messaggi diversi sui due lati del telo, una soluzione utile in spazi centrali o di passaggio dove il roll up è visibile da più angolazioni.

Quali sono i vantaggi di un roll up rispetto ad altri strumenti di comunicazione

Leggerezza e facilità di trasporto

Uno dei principali motivi per cui aziende e negozi scelgono il roll up è la sua leggerezza. A differenza di altri strumenti di comunicazione visiva più ingombranti, il roll up può essere trasportato all’interno della propria borsa e spostato con facilità da una location all’altra, senza richiedere veicoli dedicati o personale specializzato per il trasporto.

Questa caratteristica lo rende particolarmente indicato per chi partecipa a più fiere o eventi nel corso dell’anno e ha bisogno di uno strumento pubblicitario riutilizzabile in contesti diversi.

Rapidità di montaggio e riutilizzo nel tempo

Il roll up si apre e si richiude in pochi istanti, senza bisogno di viti, attrezzi o competenze tecniche. Questo lo rende una soluzione pratica anche per chi gestisce da solo l’allestimento del proprio stand o della propria vetrina, senza dover coordinare squadre di montaggio.

Un ulteriore vantaggio riguarda la durata nel tempo: quando la grafica deve essere aggiornata, non è necessario sostituire l’intera struttura, ma è sufficiente richiedere un nuovo telo stampato da applicare alla base già in proprio possesso.

Impatto visivo e posizionamento strategico

Il roll up pubblicitario viene posizionato solitamente in punti di passaggio o in prossimità dell’ingresso di uno stand, in modo che il messaggio pubblicitario si trovi ad altezza occhi. Questa collocazione strategica aiuta a intercettare l’attenzione dei visitatori nei primi istanti del loro passaggio.

Rispetto a un semplice manifesto appeso, il roll up offre inoltre una percezione di maggiore cura nell’allestimento, risultando più simile a un piccolo elemento di arredo pubblicitario che a una stampa temporanea.

Dove si usa un roll up pubblicitario? Applicazioni pratiche per fiere ed eventi

Roll up per stand fieristici e allestimenti espositivi

Il contesto in cui il roll up viene utilizzato più frequentemente è quello fieristico. Manifestazioni che ogni anno portano decine di migliaia di visitatori, come le rassegne ospitate alla Fiera di Pordenone, rappresentano un esempio concreto di ambiente in cui gli espositori adottano spesso il roll up per presentare la propria attività in uno spazio limitato.

In queste occasioni il roll up pubblicitario viene generalmente posizionato accanto al banco espositivo o all’ingresso dello stand, in modo da comunicare rapidamente chi è l’azienda, cosa produce o quali servizi offre, anche a chi passa senza fermarsi.

Roll up per negozi, showroom e punti vendita

Oltre al contesto fieristico, il roll up trova largo impiego anche nei negozi e negli showroom, dove viene posizionato solitamente vicino all’ingresso o alla vetrina per segnalare promozioni, nuove collezioni o informazioni utili alla clientela.

La possibilità di spostarlo facilmente lo rende adatto anche a negozi con spazi ridotti, che possono così sfruttare uno strumento pubblicitario senza dover modificare l’allestimento permanente del punto vendita.

Roll up per eventi aziendali, convegni e presentazioni

Il roll up viene utilizzato anche in contesti diversi dal commercio al dettaglio, come convegni, presentazioni aziendali e conferenze stampa. In questi casi lo strumento viene spesso posizionato alle spalle del relatore o nell’area di accoglienza, per rafforzare visivamente il brand dell’azienda organizzatrice durante l’evento.

Come scegliere il roll up giusto per la propria attività

Valutare formato e ingombro in base allo spazio disponibile

La scelta del formato dipende soprattutto dallo spazio a disposizione. Per un piccolo stand o l’ingresso di un negozio, un formato standard come l’80×200 o il 100×200 centimetri risulta generalmente sufficiente, mentre per fondali più ampi o per eventi con forte affluenza può essere utile valutare formati L o XXL.

Scegliere tra modelli mono e bifacciali

Chi utilizza il roll up in spazi centrali, come corridoi fieristici o isole espositive visibili da più lati, può valutare un modello bifacciale, in grado di mostrare un messaggio su entrambi i lati del telo. Per postazioni con un solo lato di visibilità, invece, un modello classico o premium risulta generalmente la soluzione più indicata.

Considerare la frequenza di utilizzo e la sostituzione del telo

Chi prevede di utilizzare il roll up più volte nel corso dell’anno, magari con grafiche diverse, può valutare l’acquisto della sola struttura una volta e la successiva sostituzione periodica del solo telo stampato, riducendo così i costi delle campagne pubblicitarie successive alla prima.

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