Filippo Fontana in trionfo alla Troi Trek MTB

POLCENIGO – Una delle pochissime prove di MTB del cuore dell’estate, ma probabilmente è proprio questo che rende la Granfondo Troi Trek-La Via delle Malghe qualcosa di unico e così amato dal popolo dei bikers. Una fiumana di appassionati si è presentata a Polcenigo (PN) per la gara inserita nei circuiti Rampitek ed FVG MTB Tour, oltre a rappresentare la prova conclusiva della neonata Prealpi Bike Challenge e e la classica friulana non ha lesinato sorprese.

I pronostici della vigilia sono stati confermati dalla vittoria di Filippo Fontana sul percorso lungo 46 km per 1.350 metri. Il portacolori dei Carabinieri Olympia, campione italiano in carica di ciclocross, ha vinto in 2h10’59” con 6’29” su Filippo Cavezzan (Team Sogno Veneto) e 9’25” su Gabriel Lorenzo Michele Bisaro (MTB Zero Asfalto). Fuori dal podio Nicholas Pettinà (KTM Spada powered by Brenta Brakes) a 11’59” e Andrea Sdraulig (Federclubtrieste-Tecnoedile) a 12’09”.

Un nome di prestigio anche sul gradino più alto del podio femminile: è l’ex tricolore Maria Cristina Nisi (Cicli Andreis Gioielleria Dal Colle) in 2h54’56” con Chiara Burato (Stones Bike) a 1’45” e Elisa Pontara (Team Bosco di Orsago) a 3’02”. Quarta piazza per Nicole Canzian (Team Sogno Veneto) a 6’41” e quinta per Beatrice Fontana (Team Bosco di Orsago) a 8’29”.

Tanti coloro che anche quest’anno si sono prestati a sostenere l’impegno organizzativo del Ciclo Team Gorgazzo: Regione Friuli Venezia Giulia, Io sono Friuli Venezia Giulia, le amministrazioni comunali di Polcenigo, Budoia e Aviano, Carabinieri, Vigili Urbani, Protezione Civile di Polcenigo, Volontari d’Europa, Borc Trail, Moto Club Polcenigo, Pro Loco Polcenigo, Pro Loco Mezzomonte, Borc in Rosa, Pedemontana Rugby. Un grazie speciale a tutti i volontari, ai proprietari terrieri che hanno messo a disposizione il tracciato di gara e a tutti coloro che hanno onorato l’evento con la loro presenza, aggiungendo un altro tassello a una storia sempre più lunga.