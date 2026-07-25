Cordenons incorona Mia Ristic: la ventenne serba domina Brancaccio e conquista il titolo

CORDENONS – La nuova regina degli Internazionali del Friuli Venezia Giulia parla serbo. Mia Ristic, appena 20 anni, ha conquistato l’undicesima edizione dell’Itf World Tennis Tour W75 “Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup” di Cordenons, imponendosi con autorità sulla campionessa uscente Nuria Brancaccio. Un successo netto, che conferma la crescita della giovane di Bor e la proietta al suo miglior piazzamento di sempre nel ranking mondiale Wta.

È Mia Ristic la regina dell’undicesima edizione dell’Itf World Tennis Tour W75 di Cordenons, torneo dotato di un montepremi di 60 mila dollari e disputato sui campi in terra battuta dell’Eurosporting. La serba, testa di serie numero 4, ha superato in finale la detentrice del titolo, l’azzurra Nuria Brancaccio, prima favorita del seeding, con un doppio 6-3 al termine di un incontro intenso e spettacolare, impreziosito da diversi scambi di altissimo livello che hanno infiammato il pubblico del Centrale.

Il successo della ventenne di Bor è la naturale conclusione di una settimana praticamente perfetta. Ristic ha infatti attraversato il torneo senza concedere neppure un set alle avversarie, confermando qualità tecniche e maturità che lasciano immaginare un futuro da protagonista nel circuito internazionale. Grazie al trionfo di Cordenons, da lunedì salirà fino al numero 233 della classifica Wta, nuovo record personale.

Per Nuria Brancaccio resta comunque un torneo di alto livello. La 26enne di Torre del Greco raggiunge infatti la finale del torneo friulano per il secondo anno consecutivo, dopo aver conquistato la semifinale la scorsa settimana nel Wta 125 dell’Antico Tiro a Volo di Roma, confermando il buon momento di forma.

Davanti a un Centrale gremito, la finale era iniziata nel migliore dei modi per l’italiana, capace di strappare il servizio all’avversaria nel terzo gioco. Un vantaggio, però, durato pochissimo: Ristic ha risposto immediatamente con il controbreak, riprendendo in mano l’inerzia dell’incontro. La svolta del primo set è arrivata sul 4-4, quando la serba ha trovato il break decisivo grazie a un tennis aggressivo, fatto di colpi profondi e traiettorie precise. Nel game successivo, pur annullando due palle break, ha mantenuto il servizio chiudendo il parziale 6-3.

Nel secondo set la superiorità della giovane serba è emersa con ancora maggiore evidenza. Ristic ha alzato ulteriormente il ritmo, volando sul 3-0 grazie a un doppio break. Brancaccio ha provato a riaprire la partita recuperando uno dei due break di svantaggio, ma il tentativo di rimonta si è fermato sul 5-3. Al primo match point, Ristic ha chiuso i conti, alzando le braccia al cielo e conquistando il terzo titolo Itf della sua carriera. Un traguardo importante che, visto il talento mostrato a Cordenons, potrebbe rappresentare soltanto il primo passo verso risultati ancora più prestigiosi.

Finale singolare: Mia Ristic (Srb, n. 4) b. Nuria Brancaccio (Ita, n. 1) 6-3 6-3.