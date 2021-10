Professione Industria 4.0: nuovo corso gratuito di Robotica Industriale per l’impresa all’EnAIP

FVG – Ultimi giorni utili per iscriversi al nuovo corso IFTS, organizzato da EnAIP Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal FSE, “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Robotica industriale per l’impresa 4.0” in partenza il 30/09 a Udine con parti online.

Il percorso ha come obiettivo quello di formare professionisti in grado di programmare ed utilizzare in maniera autonoma sistemi di automazione industriale ed integrarli con la robotica.

Al termine del corso i tecnici saranno in grado di:

⁃ integrare i principi di elettronica, elettrotecnica e meccanica nelle applicazioni che utilizzano automatismi industriali

⁃ programmare ed utilizzare in maniera autonoma sistemi di automazione industriale, che vengano integrati con la robotica

⁃ comprendere le caratteristiche dell’Industria 4.0, delle opportunità offerte alle aziende, dei requisiti richiesti e delle possibili applicazioni

⁃ gestire le attività di controllo sul processo produttivo e sui prodotti, al fine di garantire la qualità richiesta dagli standard aziendali

⁃ comprendere le caratteristiche delle diverse tecnologie abilitanti 4.0, in particolare quelle legate al cloud computing e al data management, le modalità di funzionamento e il loro impatto sulla organizzazione aziendale e sull’intera catena del valore

⁃ collaborare all’individuazione di nuovi modelli di business basati sulla digitalizzazione dei processi produttivi

Aspetto interessante del percorso è il modulo di Project Work che consentirà agli allievi di analizzare un problema reale proposto dalle aziende e di sviluppare, in autonomia, soluzioni innovative.

Oltre alle lezioni in aula, per il corso di “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Robotica industriale per l’impresa 4.0” sono previste visite didattiche presso alcune delle aziende più performanti del territorio e 400 ore di stage in situazione e progetti con le aziende partner.

Al termine del percorso, gli allievi riceveranno assistenza (placement) tramite una consulenza orientativa funzionale all’inserimento lavorativo.

l corso, completamente gratuito, è rivolto a occupati e disoccupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e/o di istruzione e formazione professionale.

Per saperne di più visita il sito www.enaip.fvg.it