Progetto Welfare territoriale, eventi Ascom Confcommercio

FVG – Sono tre gli eventi di lancio del progetto Welfare territoriale in cui verranno presentate le modalità di adesione delle imprese commerciali per creare il catalogo dove poter utilizzare i crediti welfare.

A San Vito al Tagliamento l’evento è programmato per mercoledì 21 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Arrigoni; il 27 maggio alle ore 20:00 si terrà ad Azzano Decimo nella sala consiliare del municipio e infine giovedì 29 maggio alle 19.30 l’ultimo incontro nella sede comunale di Spilimbergo.

Promotore degli eventi è Confcommercio ASCOM Pordenone che assieme ai Consorzi industriali NIP di Maniago e Ponterosso di San Vito al Tagliamento hanno avviato l’estensione del progetto pilota realizzato nel territorio maniaghese sull’area di competenza del ZIPR che si estende dal mandamento di Spilimbergo a quelli di San Vito e di Azzano Decimo.

E’ proprio sulla base del successo dell’iniziativa maniaghese dove il progetto ha portato in poco più di un anno a mantenere sul territorio più di 1,4 milioni di euro in acquisti presso i piccoli commercianti, botteghe artigiane e attività di servizi alla persona, che ha convinto a procedere ad una seconda fase di sviluppo in altri 20 comuni della provincia. E proprio la soddisfazione dei commercianti ha portato ad inserire questo progetto nelle linee strategiche dei Distretti del Commercio del Cellina Meduna, Mosaico, Terre Tagliamento e Sile Meduna, sfruttando il sostegno dell’Amministrazione regionale per garantire la più ampia estensione dell’iniziativa.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di mantenere sul territorio la capacità di spesa dei lavoratori delle imprese manifatturiere – e non solo – derivante dall’erogazione dei bonus welfare e dei premi produttività.

L’opportunità è quella di contrapporre alle grandi catene online, l’offerta commerciale degli esercizi locali. Una sfida che a Maniago è stata vinta e che si sta progressivamente espandendo grazie alla crescente consapevolezza delle imprese manifatturiere del loro ruolo non solo economico ma per di attori attivi nello sviluppo della comunità locale di cui il commercio è una parte vitale pulsante.