Il mondo del gambling e dei casino presenta una vastissima letteratura chirografica e cinematografica, che comprende tantissime opere di fama mondiale ma anche scrittori, attori e registi che si sono distinti per la passione del gioco.

Molte di queste storie raccontano nei minimi particolari quello che accadeva nelle sale da gioco, agli ippodromi e persino combinazioni fra diverse discipline, come Totocalcio e roulette.

Anche se oggi basta un clic per partecipare al tavolo da poker o giocare al blackjack e alla roulette online, i miti, le storie vere e le leggende, hanno caratterizzato il mondo del gioco nella sua totalità attraverso l’arte e continueranno a farlo anche per il futuro.

Attraverso i personaggi che popolano questo mondo è possibile riscoprire aneddoti, realtà e profonde verità nelle pellicole che presenteremo, nei romanzi e persino nella vita stessa degli scrittori. Ecco quali sono i film e le opere letterarie più belle, dedicate al mondo dei casino e delle scommesse.

Il Giocatore di Dostoevskij

Questo scrittore è fra i più famosi non solo per i suoi grandissimi romanzi ma anche perché amava i casino e ci trascorreva molto tempo, tanto da dedicarci un romanzo: Il Giocatore. Quest’opera è stata la prima in assoluto dedicata ai casino e nonostante qualche imperfezione, descrive questo mondo in maniera molto dettagliata.

Ironia della sorte, lo stesso Dostoevskij scrisse questo romanzo per una scommessa con il suo editore, il patto era questo, se lo scrittore sarebbe riuscito a terminare il romanzo in un mese, avrebbe acquisito i diritti d’autore e un buon anticipo, la somma di denaro gli avrebbe consentito di annullare dei debiti di gioco contratti proprio al casino. Dostoevskij riuscì nella sua impresa e vinse la scommessa, a parte qualche inesattezza nella trama, il risultato è un’analisi completa di ogni tipo di giocatore che affolla i casino: il galantuomo, il truffatore, il manipolatore, l’aristocratico e così via.

Paura e Delirio a Las Vegas

Questa pellicola è tratta dal romanzo di Hunter Thompson Paura e Disgusto a Las Vegas, narra le avventure del giornalista Raoul Duke (Johnny Depp) e del suo avvocato il Dottor Gonzo (Benicio Del Toro) a spasso per il Nevada. Raoul deve andare a Las Vegas per seguire la gara delle Mint 400 e parte all’avventura con il suo avvocato alla ricerca del sogno americano con una valigia piena di ogni sostanza psicotropa possibile e immaginabile. La trama si srotola fra i casino di Las Vegas e le attrazioni della città, un film divertente e geniale, capace anche di far riflettere, totalmente ambientato nella Capitale del Gioco d’Azzardo.

Al Bar dello Sport con Lino Banfi e Jerry Calà

Pellicola italiana ambientata ai tempi del Totocalcio, precisamente negli anni ottanta del secolo scorso. Lino vive a Torino e non dimentica mai di giocare la schedina, non ha un lavoro fisso, abita con la sorella e il cognato che non perdono occasione per cercare di cacciarlo di casa.

Un giorno al Bar dello Sport gioca la schedina e segue il suggerimento di Parola (Calà) inserendo il 2 del Catania contro la Juve. Quando Lino fa 13 e vince più di 1 miliardo di vecchie lire, la trama accelera, i due fuggono verso il casino di Montecarlo, ma durante il tragitto ne succedono di tutti i colori e forano una gomma. Il destino vuole che l’auto si fermi proprio nei pressi del Casino di Sanremo, dove i due protagonisti trascorreranno una notte indimenticabile che li ridurrà di nuovo al verde. Il finale a sorpresa è la ciliegina sulla torta per questo film, ormai diventato un cult del cinema italiano.

Febbre da cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano

Questa è un’altra pellicola italiana molto famosa che si ispira al mondo del gambling, questa volta però, i protagonisti sono i cavalli e la trama descrive il mondo degli ippodromi con precisione chirurgica. Tra risate e mandrakate, questo è un altro film italiano cult, amato anche all’estero.

Bukowski: Come azzeccare i cavalli vincenti

In realtà questo titolo è una semplice raccolta di storie del Vecchio Sporcaccione che narrano i suoi sistemi per vincere agli ippodromi, ma ogni romanzo, poesia e racconto, contiene sempre elementi che riguardano le scommesse sugli equini e la vasta gamma di persone che popolano questo mondo. Come Dostoevskij, Bukowski era famoso per la sua passione per le scommesse: non solo cavalli, anche boxe, football, baseball e casino.

Ocean’s Eleven e tutta la saga

Questa pellicola è il remake di Colpo Grosso, film uscito nel 1960 che rappresenta l’esordio al cinema del mondo dei casino. Ocean’s Eleven si presenta con un cast interstellare: Depp, Clooney, Damon, Garcia, Julia Roberts e tantissimi altri. La storia ricalca quella della pellicola originale e riguarda una rapina multimilionaria, la trama è densa di colpi di scena, divertente e ha costituito l’inizio della saga.