Quotidiani Gruppo Nordest, Alessandro Barbano nuovo direttore

FVG – Alessandro Barbano (Lecce,1961) giornalista, docente e scrittore, dal 26 ottobre prossimo prenderà l’incarico di direttore responsabile dei sei quotidiani che del Gruppo Nord Est Multimedia «corriere delle Alpi, Il Piccolo, mattino di Padova, Messaggero Veneto, Nuova Venezia, tribuna di Treviso». In questo senso ha deliberato il Cda di Nem riunito mercoledì sera a Venezia, sotto la presidenza di Enrico Marchi.

Barbano ha diretto in passato “Il Messaggero” di Roma, «Il Riformista», «Il Mattino» di Napoli e il «Corriere dello Sport-Stadio», “L’Altravoce”. Subentra a Paolo Possamai, che nel novembre 2025 aveva assunto un incarico dichiaratamente ad interim e in funzione di una serie di progetti di rilancio delle testate e del gruppo. Possamai torna dunque a rivestire i panni di direttore editoriale del Gruppo.

“Sono molto contento e soddisfatto – dice il presidente Marchi – della nomina di un professionista e uomo di cultura di grande esperienza e levatura come Barbano, che sono certo darà ulteriori impulsi al processo di sviluppo delle testate Nem”.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, giornalista professionista dal 1984, Barbano ha alle spalle quarantacinque anni di professione. Ha insegnato giornalismo all’Università La Sapienza, all’Università del Molise, alla Link University e all’Università Suor Orsola Benincasa.

È autore di dieci saggi dedicati al giornalismo e a temi di carattere politico e sociale, tra cui «La gogna», Marsilio 2023; «L’inganno», Marsilio 2022; «Troppi diritti», «Le dieci bugie» e la «Visione», Mondadori 2018-2020, «Dove andremo a finire», Einaudi 2011, Manuale di giornalismo, Laterza 2102.

Ha ricevuto per la sua professione premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Bordin per l’informazione giudiziaria, assegnatogli dell’Unione nazionale delle Camere Penali.È presidente della Fondazione Campania dei Festival.