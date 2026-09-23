Aspettando il 60° Congresso Afds Pordenone a San Quirino

SAN QUIRINO – Il 60° Congresso provinciale Afds Pordenone quest’anno si svolgerà a San Quirino, in concomitanza con i 55 anni di fondazione dell’Afds San Quirino. Per la prima volta, la sezione ospitante sceglie di anticipare l’appuntamento istituzionale del Congresso, che si terrà il prossimo 4 ottobre al Centro di catalogazione dei Magredi “Livio Poldini”, coinvolgendo direttamente il territorio con due eventi dedicati alla comunità e ai giovani. L’iniziativa testimonia il radicamento dell’Afds nel tessuto locale sanquirinese e la forza della rete associativa del comune, con il desiderio di veicolare i valori cardine della donazione di sangue ed emocomponenti, un gesto che per legge è gratuito, volontario, anonimo, periodico e responsabile.

Lunedì 28 settembre alle 20 a Villa Cattaneo, un momento simbolico dal titolo: “Un gesto che risplende”. Alla presenza del sindaco Guido Scapolan e dell’amministrazione comunale, nonché delle realtà associative partner, verrà inaugurata una proiezione dinamica con l’iconica “goccia”, simbolo di solidarietà e dell’Afds medesima, che illuminerà la facciata della villa ogni sera fino al giorno del Congresso. La serata si concluderà con un momento conviviale offerto alla cittadinanza.

Venerdì 2 ottobre, dalle 19, spazio ai giovani con la “Afds Music Night”, evento che si svolgerà nell’ambito della sagra di San Foca, nella tensostruttura festeggiamenti di fronte alla chiesa, grazie alla collaborazione con l’Associazione per San Foca. Animata da dj set di Valdez, la serata avrà anche uno scopo benefico, ospitando una raccolta fondi per l’Area Giovani del Cro di Aviano: interverrà anche un referente dell’istituto per illustrare la realtà. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare alla comunità il nuovo Consiglio Direttivo dell’Afds San Quirino eletto la scorsa primavera.

Si tratta di un Direttivo che segna una svolta generazionale: dopo trent’anni di guida appassionata, Laura Perissinotti ha passato il testimone al trentenne Mattia Toffoli, già coordinatore del Gruppo Giovani Afds provinciale. I ruoli chiave sono affidati agli under 30: con Toffoli ci sono anche Margherita Cipolat Mis (segretaria) e Lorenzo Cipolat Mis (rappresentante giovani).

A guidare la sezione fino al 2030, insieme all’entusiasmo dei giovani, inoltre c’è una squadra che apporta esperienza e continuità, composta dal vice presidente Luca Moras, dagli alfieri Natale Moschetta e Dismo Cattaruzza, dal revisore dei conti Paolo Silvestrin e dalla stessa Laura Perissinotti, rimasta nel Direttivo come rappresentante dei donatori.