Riforma Valditara e i nuovi percorsi quadriennali delle filiere formative tecnologico professionali

FVG – Un profondo e radicale cambiamento per i percorsi di istruzione e formazione professionale che coinvolge anche la regione del Friuli Venezia Giulia.

Tramite l’approvazione della riforma Valditara (121/2024) del luglio scorso, infatti, sono state inseriti importanti cambiamenti a favore del futuro degli allievi che scelgono un percorso formativo professionale.

Come affermato dal Direttore del Servizio Formazione della regione Fvg, Elisa Marzinotto, durante l’evento online del 27 gennaio rivolto a studenti, famiglie, docenti e orientatori, la regione Fvg si propone di finanziare, programmare nonché investire in una didattica innovativa, assieme alla collaborazione di una rete di enti dedicati.

“La formazione professionale in Friuli Venezia Giulia è un settore di eccellenza, con un esisto occupazionale in uscita pari al 96,8% – evidenzia Marzinotto – Grazie all’introduzione del modello 4+2 della riforma Valditara, gli studenti dei percorsi quadriennali potranno accedere direttamente ai corsi degli ITS -oggi denominati ITS Academy – acquisendo un diploma professionale. In alternativa, la scelta di un percorso quadriennale potrà conferire agli allievi delle IeFP un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro al pari di un diploma quinquennale, oppure la possibilità di sostenere l’esame di maturità per accedere all’Università”.

A delineare le caratteristiche della riforma e del suo impatto sul sistema Fvg, è intervenuto il dott. Arduino Salatin, esperto in formazione ed istruzione a livello nazionale.

“Con l’approvazione del PNRR, l’Unione Europea ha raccomandato all’Italia di rivedere il proprio sistema formativo al fine di raggiungere lo standard degli altri paesi europei, a cui è seguita nel 2022 una prima riforma per gli ITS Academy, e una successiva riforma sull’orientamento scolastico l’anno successivo. Con quest’ultima innovativa riforma, si intende ridurre la dispersione universitaria e garantire un accesso più sicuro nelle aziende con un più alto livello specializzante”, ha spiegato Salatin.

Sono quindi state individuate le aree strategiche in cui investire nel territorio regionale rispetto alle filiere formative professionali, delineando 11 percorsi dagli iniziali tre avviati per l’anno 2024/2025; i nuovi percorsi hanno avranno inizio a settembre 2025, previsti per l’anno scolastico 2025/2026.

“I percorsi di formazione professionale della nostra regione spaziano su diversi settori (agroalimentare, automotive, azienda e amministrazione, benessere, commercio e vendite, costruzioni, grafica, impiantistica, meccanica, ristorazione e turismo) e sono erogati da 12 enti regionali – riporta Gabriele de Simone, Presidente della rete ATI FVG – Rappresentano tutti delle preziose opportunità di formarsi attraverso docenze che avvengono in aula e nei laboratori con le metodologie più innovative e potenziate, nonché offrono la possibilità di personalizzare il proprio percorso, con una parte di formazione svolta all’interno delle aziende del territorio”.

Il Direttore degli Standard Formativi Effepi, Remy Da Ros, ha infine presentato una panoramica delle 7 filiere e dei percorsi disponibili ad oggi in regione.

Per la filiera dei servizi digitali, la figura uscente sarà quella del tecnico informatico per lo sviluppo di soluzioni ICT, esperto in gestione di hardware e software, telecomunicazioni e servizi di informatica, con azioni di backup e restore.

La filiera dell’energia, con la formazione della figura di tecnico per la gestione dei sistemi di building automation, garantirà abilità di installazione, configurazione e gestione di sistemi automatizzati (climatizzatore, illuminazione) con una miglior efficienza di comfort e sicurezza.

La filiera metalmeccanica e meccatronica si rivolge alla formazione di tecnici della creazione prototipica dall’aspetto virtuale fino a quello materiale attraverso software e macchine additive/sottrattive (es. stampanti 3D), con la potenziale l’aggiunta di prototipi elettronici integrati.

La filiera dell’edilizia si occuperà della formazione del tecnico delle costruzioni architettoniche e ambientali, il quale vigilerà sul processo di costruzioni e lavori di finitura, si occuperà del monitoraggio della logistica e documentazione, e delle attività operative.

Per la filiera dei servizi commerciali, alla fine del percorso la figura del tecnico si occuperà delle attività di vendita e distribuzione, del rapporto col cliente anche tramite social media, della consulenza e gestione degli acquisti.

Per quanto concerne la filiera del turismo, gli addetti ai servizi di promozione e accoglienza turistica si occuperanno di promuovere eventi e servizi turistici in interazione. Diretta col cliente o tramite social media; è prevista inoltre la possibilità di specializzazione in ricettività alberghiera ed ospitalità.

Infine, la filiera agroalimentare, a sua volta, si incentra sulla formazione di tecnici della produzione di pasticceria e prodotti da forno, della panificazione e dell’agroalimentare. Le abilità sviluppate saranno quelle di monitorare il processo di trasformazione alimentare, artigianale e industriale, controllare il prodotto in ingresso ed uscita, e gestire lo stoccaggio delle materie prime e le relazioni con i fornitori.

Il termine ufficiale di iscrizione ministeriale è il 10 febbraio 2025. Tuttavia, le iscrizioni per i percorsi IeFP sono sempre aperte, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per iscriversi è sufficiente contattare la scuola presso la quale si svolge il corso interessato, e successivamente un apposito servizio di orientamento guiderà nella procedura di iscrizione cartacea.

È possibile visionare l'evento online "i percorsi quadriennali delle filiere formative tecnologico professionali" sulla piattaforma YouTube

Inoltre, per approfondire le varie tematiche, è in corso un ciclo di interviste radiofoniche della durata di 15 minuti, comprese all’interno del programma CHAT FVG, in onda ogni mercoledì dalle 13.30 su RadioRai 1 FVG e in streaming su sedefvg.rai.it.

Al termine della messa in onda si potrà riascoltare su Raiplay Sound

link https://www.raiplaysound.it/programmi/chatfvg

Gli appuntamenti in programma sono:

29 gennaio 2025

Filiera Metalmeccanica e Meccatronica + Edilizia

Intervengono:

 ISIS Malignani, dirigente Oliviero Barbieri (per Metalmeccanica

Meccatronica)

 CEFS: Loris Zanor (per edilizia)

5 febbraio 2025

Filiera Turismo + Servizi Commerciali

Intervengono:

 ISIS Bassa Friulana, dirigente Maria Elisabetta Giannuzzi (per

servizi commerciali)

 IAL FVG: Remy Da Ros (per turismo)

12 febbraio 2025

Filiera Agroalimentare

Intervengono:

 ISIS Paolino d’Aquileia, dirigente Simone Paliaga

 CIVIFORM: Carlo Birri

Questi i percorsi quadriennali IeFP disponibili già dall’a.s. 2025-2026:

FILIERA METALMECCANICA E MECCATRONICA

“Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale” attivo presso IAL FVG Pordenone, Udine, Gorizia;

in rete con ITS Academy Malignani Udine e ITS Academy Alto Adriatico Pordenone

FILIERA EDILIZIA

“Tecnico delle costruzioni architettoniche e ambientali” attivo presso CEFS Udine;

in rete con ITS Academy Malignani Udine

FILIERA SERVIZI COMMERCIALI

“Tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali” attivo presso IAL FVG Pordenone, Gorizia; CIOFS Trieste;

in rete con ITS Academy Malignani Udine, ITS Academy Alto Adriatico Pordenone e ITS Academy Accademia nautica Trieste

FILIERA TURISMO

“Tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale” attivo presso IAL FVG Pordenone, Udine;

“Tecnico della ricettività alberghiera” attivo presso IAL FVG Latisana (UD);

in rete con ITS Academy Malignani Udine

FILIERA AGROALIMENTARE

“Tecnico della produzione di prodotti agroalimentari” attivo presso CEFAP Codroipo (UD)

“Tecnico della produzione di pasticceria e prodotti da forno” attivo presso CIVIFORM Cividale (UD)

“Tecnico della panificazione” attivo presso FONDAZIONE OSF Pordenone;

in rete con ITS Academy Volta Trieste e ITS Academy Alto Adriatico Pordenone

FILIERA SERVIZI DIGITALI

“Tecnico informatico per lo sviluppo di soluzioni ICT” attivo presso CIOFS Trieste;

in rete con ITS Academy Malignani Udine e ITS Academy Volta Trieste

FILIERA ENERGIA/IMPIANTISTICA

“Tecnico per la gestione dei sistemi di building automation” attivo presso ENAIP FVG Trieste;

in rete con ITS Academy Malignani Udine e ITS Academy Alto Adriatico Pordenone

