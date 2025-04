Bando Distretto del commercio, proseguono le erogazioni

PORDENONE – Stanno procedendo a passo spedito le erogazioni alle attività commerciali che hanno fatto domanda di contributo nell’ambito del bando del Distretto del commercio, finalizzato allo sviluppo tecnologico, alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei servizi erogati, nonché allo sviluppo sostenibile.

Le attività produttive interessate da questo finanziamento a fondo perduto sono state tutte quelle facenti parte del territorio del “the great Distretto” con i Comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. Attraverso il Distretto del commercio, di cui il Comune di Pordenone è capofila, la regione ha messo a disposizione risorse pari a 250mila euro, che sono stati completamente esauriti dalle 61 domande ricevute (due si sono dichiarate rinunciatarie).

Grazie al puntuale lavoro degli uffici, le attività che hanno presentato rendiconto fino ad ora, indispensabile per poter beneficiare del contributo, sono state 19, di cui 15 risultano già liquidate (per le altre 4 si stanno ultimando le verifiche sui documenti di rendicontazione), per un totale di € 56.817,90 già erogati. Di queste attività, 11 sono collocate nel tessuto urbano di Pordenone, 2 a Porcia e 2 a Fontanafredda. Le linee di intervento maggiormente prescelte sono state quelle dedicate all’acquisto di dispositivi digitali come hardware e software, e a soluzioni e strumenti digitali volti al miglioramento dei processi di vendita.

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori, determinato dal pagamento dell’ultima fattura, è fissato in 12 mesi dalla data di ammissione in graduatoria, in seguito al quale è possibile presentare i documenti di rendicontazione e ricevere il contributo.

Federico Ingargiola, manager del “the great Distretto”, si è detto soddisfatto per ciò che questa amministrazione è riuscita a mettere in campo per il mondo del commercio, grazie anche alla volontà e al coordinamento del presidente del Distretto e assessore al Commercio Elena Ceolin.

«Non sono sicuramente momenti facili per le attività economiche – ha sottolineato Ingargiola -. Tuttavia, il bando è una misura fortemente ragionata e voluta per sostenere nel concreto il sistema commerciale di prossimità, a dimostrazione dell’importanza che viene data alla valorizzazione di tutte le nostre aree urbane.

Il settore ha risposto bene dato che sono stati praticamente esauriti tutti i fondi a disposizione del bando, a ulteriore riprova che ciò che è stato fatto è stato riconosciuto come strumento utile nei obiettivi stabiliti».

E conclude «Sarebbe auspicabile che la Regione continuasse a credere in questo tipo di progetti, concedendo nuove risorse per riaprire il bando del Distretto, ampliando così la platea delle attività imprenditoriali che possono usufruire di questo contributo che, preciso, è a fondo perduto».