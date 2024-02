Riparte la Champions, dove vedere le coppe europee in tv

Dopo la sosta invernale ripartono, come ogni anno, le coppe europee che entrano nel vivo. Dalla Champions all’Europa League passando per la Conference, tre distinte competizioni che vedono impegnate le squadre italiane. Lo scorso anno furono 3 finali per le squadre nostrane, nessuna delle quali, purtroppo, con esito positivo.

Si riparte quindi entrando nella fase calda delle coppe europee e senza più soste, un lungo viaggio che arriverà fino alle finali che si terranno tra maggio e giugno. Lo sport più amato a livello mondiale entra nel vivo, aumentando l’interesse da parte degli appassionati. Vediamo come fare per seguire la fase calda delle coppe in televisione.

Dove seguire le coppe europee in televisione

Dal martedì al giovedì, tre serate di grande calcio: è possibile avere sempre la situazione a portata di mano informandosi sui tanti siti, portali e app che offrono la programmazione televisiva giorno per giorno, ricercando le partite di stasera. Di base il palinsesto è così suddiviso:

1. Champions League:

Sky Sport: 185 partite su 203 a stagione, con la possibilità di trasmettere alcune sfide in chiaro su TV8. Amazon Prime Video: 18 partite a stagione in esclusiva.

2. Europa League e Conference League:

Sky Sport: tutte le 342 partite stagionali di entrambe le competizioni. In streaming poi su Dazn, Sky Go, Now Tv. Inoltre, 1 incontro a settimana sarà disponibile in chiaro su Tv8

A quanto sopra detto va ricordato che Mediaset in chiaro potrebbe acquisire i diritti per trasmettere alcune partite in chiaro di Champions League, Europa League o Conference League da Sky. Nel concreto, parlando di Champions League, gli appassionati di calcio potranno seguire la finale, che si terrà il 1° giugno allo stadio Wembley di Londra, in diretta su Canale 5, in chiaro per tutti, oltre che su Sky; inoltre il match sarà trasmesso in streaming attraverso piattaforme come Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity, disponibili su pc, computer, tablet e smartphone

I diritti TV per le competizioni europee

In conclusione si può ricordare che Sky ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva su tutte le piattaforme 185 delle 203 partite a stagione per quanto riguarda la Champions League e di 342 partite a stagione di Europa League e di Conference League, per il triennio 2024/2027.

A questo riguardo va ricordato che a partire dalla stagione 2024/2025, quindi dalla prossima, la Champions League seguirà un nuovo format che prevederà 11 mesi su 12 di competizione con un +47% delle partite rispetto alle precedenti edizioni e con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passerà da 32 a 36.