Scienza e business, una sfida per l’Europa, il 13

TRIESTE – Il prossimo 16 dicembre, si svolgerà la Giornata Nazionale dello Spazio in cui si celebra l’inizio dell’avventura italiana intrapresa con il lancio, nel 1964, del satellite S. Marco 1, grazie al quale l’Italia è divenuto il terzo Paese, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, a mettere in orbita un satellite.

In occasione dell’evento, il Comitato Promotore del Cluster Tecnologico Aerospaziale Alpe Adria (CT3A) organizza un incontro per illustrare le sfide tecnologiche che abilitano le missioni di esplorazione dello Spazio, gli elementi salienti e le opportunità della “Space Economy”, uno scenario mondiale effervescente in cui spicca il ruolo dell’Europa, del nostro Paese e del Friuli Venezia Giulia, grazie al contributo che Università, Enti di ricerca ed industrie della nostra regione stanno dando.

L’incontro si svolgerà Mercoledì 13 dicembre alle ore 14.30 presso la Sala Maggiore della Camera di commercio Venezia Giulia

Piazza della Borsa 14 – Trieste

con il seguente programma:

Presentatore e moderatore

Umberto Malusà, Coordinatore del Comitato Promotore di CT3A

Saluti istituzionali

Antonio Paoletti, Presidente della Camera di commercio Venezia Giulia

· Andrea Conconi, Knowledge Analyst, SEE Lab (Space Economy Evolution Laboratory) – SDA Bocconi School of Management

Space Economy – opportunità di sviluppo

· Graziano Lorenzon, direttore di INFORMEST, Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale

Scoprendo l’aerospazio: la nuova frontiera per lo sviluppo regionale e sfida per un nuovo modello di internazionalizzazione

· Anilkumar Dave, Advisor del CT3A

Gli ecosistemi spazio non nascono ma… evolvono e creano nuove opportunità di sviluppo

· Roberto Vitale, Presidente GeoAdriatico

Alpe Adria, la nuova geopolitica dello Spazio

· Anna Gregorio, Professore dell’Università degli Studi di Trieste e CEO di PICOSATS Srl

Lo Spazio a Trieste fra Ricerca e industria.

· Andrea Vacchi, Professore dell’Università degli Studi di Udine e Dirigente di Ricerca della Sezione di Trieste dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Rivelatori, Raggi Cosmici e Spazio: una storia in FVG di successi tecnici e scientifici

· Cristina Leone, Presidente del Cluster Tecnologico Aerospaziale Nazionale

La competitività di far parte di un sistema

· Angelo Pansini, Chief of Staff – General Management Business Operations” di Leonardo Spa

La visione di Leonardo nelle sfide del futuro dell’aerospazio

Conclusioni

Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia