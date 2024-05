Eletti i consiglieri Anmil. “Maggiore presenza in aziende e scuole”

PORDENONE – Una maggiore presenza nelle aziende e nelle scuole, amianto e barriere architettoniche, tra gli impegni del sodalizio Anmil, l’associazione che tutela le vittime di incidenti e infortuni sul lavoro e che ha al suo interno anche un Patronato, l’Irfa, l’Anmil Sport, il Caf.

I neoeletti consiglieri per la provincia di Pordenone sono Claudio Fornasieri, Pietro Del Ben, Sandra Marchetti, Herbert Dal Cin, Emilio De Mattio, Amedeo Bozzer ed Angela Favretto, questi ultimi due sono statati anche nominati a delegati al congresso nazionale che si terrà il prossimo mese a Pescara. Amedeo Bozzer è stato eletto come delegato al consiglio regionale dell’Anmil; confermati i delegati mandamentali uscenti e rinforzati con nuovi eletti dei singoli territori.

“Con orgoglio noto la presenza di new entry nel nostro consiglio – ha spiegato Amedeo Bozzer, presidente dell’Anmil di Pordenone, delegato regionale e membro dell’esecutivo nazionale – e la riconferma di alcuni soci che con tanta dedizione hanno portato avanti i progetti in questi anni. L’elezione è stato un interessante momento di confronto, ma anche di proposte per essere sempre più presenti nelle vite di chi ha subito una perdita a causa di un incidente sul lavoro. La nostra vicinanza alle persone, ma anche la tutela offerta a livello legale diventa essenziale per guardare nuovamente con speranza al futuro.

Vogliamo essere maggiormente presenti sul territorio con una serie di convegni per sensibilizzare la popolazione, intendiamo occuparci con maggiore attenzione alle persone che hanno subito dei danni a causa delle lavorazioni in sedi con amianto, affronteremo in tutte le sedi opportune la problematica delle barriere architettoniche che limitano la quotidianità dei disabili. Saremo a fianco delle imprese e delle scuole per promuovere la cultura della sicurezza con maggiore dedizione e attenta sensibilità”.

Già l’ultimo incontro di presentazione dell’evento “Mezzo litro di latte. La parola ai testimoni e alle vittime dell’amianto” presso la sala consigliare di San Vito al Tagliamento alla presenza del sindaco Alberto Bernava, a Carlo Bolzonello, presidente della terza commissione Sanità della Regione Fvg, Amedeo Bozzer delegato regionale Anmil, di Paolo Barbina, direttore del Centro regionale unico Amianto di Monfalcone, agli esperti Alberto Alberti ed Ezio Torrella, a Giacinto Bevilacqua con la partecipazione dei Papu ha avuto un rilevante successo per affrontare una tematica molto sentita nel nostro territorio. Nel mese di giugno il Consiglio territoriale si riunirà per eleggere il presidente e il vice della sezione di Pordenone.