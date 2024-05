Distretto del Commercio Terre Tagliamento, contributi alle imprese

FVG – L’Assemblea dei partner del Distretto del Commercio Terre Tagliamento (Comune capofila di San Vito al Tagliamento, Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene, Confcommercio Ascom Pordenone, Confcooperative Pordenone, Confartigianato Pordenone e Camera di Commercio Pordenone Udine) annuncia l’apertura del bando per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale, turistico, dei servizi e dell’artigianato artistico finalizzati all’acquisto e all’attivazione di sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione e allo sviluppo sostenibile.

Il bando di contribuzione si propone di offrire un supporto finanziario (con un abbattimento delle spese del 50%) alle imprese, situate nel territorio del Distretto del Commercio, che desiderano intraprendere progetti di digitalizzazione, adottare soluzioni tecnologiche avanzate e iniziative di riduzione dei consumi energetici.

A titolo esemplificativo, i progetti ammissibili possono includere lo sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e l’implementazione dei sistemi di Information Technology, quali hardware e software, sviluppo siti web e e-commerce, dispositivi tecnologici per la sicurezza, ecc…

Relativamente al sostegno per interventi tecnologici di sviluppo sostenibile, si può intervenire sull’implementazione di misure per ridurre il consumo energetico con l’installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo o l’adozione di apparecchiature più efficienti dal punto di vista energetico.

Quest’iniziativa si inserisce nell’ambito della progettualità del Distretto del Commercio, che ha ottenuto il finanziamento regionale da parte dell’Assessorato alle attività produttive e turismo nel 2023, le cui varie linee di intervento sono mirate a valorizzare e rendere attrattivo il territorio, migliorando l’esperienza complessiva dei residenti e dei visitatori, creando un ambiente favorevole per le attività commerciali e valorizzando le attività stesse che nei luoghi del Distretto sono considerate eccellenze del territorio, e, in particolari contesti, sono un presidio economico ma anche sociale.

Il bando è l’esito di una co-progettazione realizzata insieme alle Amministrazioni comunali del Distretto, in particolare con il Comune di San Vito al Tagliamento, capofila e responsabile della gestione del bando, con le Associazioni di categoria, guidate da Confcommercio Ascom Pordenone e in particolare con le imprese interessate, che sono state invitate ed ascoltate in otto incontri svolti nel territorio del Distretto.

Le imprese interessate sono invitate a presentare la richiesta di contributo al Comune di San Vito al Tagliamento (ente capofila del Distretto del Commercio “Terre Tagliamento”), in via telematica, compilando on-line l’apposito modulo di domanda nella piattaforma, disponibile sul sito web del Comune di San Vito al Tagliamento al seguente link https://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/novita-190366/avvisi-190369/bando-per-le-imprese-2024-distretto-del-commercio-terre-tagliamento-246344 .

E’ prevista una fase di iniziale inserimento della domanda sul portale a partire dal 16 maggio 2024 dove le imprese potranno abbozzare le domande di contributo dopodiché le stesse potranno essere inviate definitivamente a partire dalle ore 10.00 del 17 giugno 2024 e fino alle ore 18.00 del 7 luglio 2024.

Il bando completo e i relativi allegati sono presenti nella sezione notizie del sito web del Comune di San Vito al Tagliamento.

Per informazioni e assistenza nella predisposizione della pratica di contributo sono disponibili gli uffici delle associazioni di categoria: Confcommercio Ascom mandamento di San Vito al Tagliamento e sede centrale di Pordenone.

Questo bando rappresenta un’opportunità preziosa per le imprese del Distretto del Commercio per contribuire attivamente al potenziamento del territorio e al sostegno delle aree commerciali, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale.

“Siamo molto soddisfatti – interviene il sindaco di San Vito al Tagliamento e Presidente del Distretto Tagliamento Alberto Bernava – che il bando venga aperto per la concessione di contributi così importanti per il sostegno al nostro tessuto commerciale locale.

Esprimendo la soddisfazione degli otto comuni coinvolti e dei partners Confcommercio Ascom Pordenone, Confcooperative Pordenone, Confartigianato Pordenone e Camera di Commercio Pordenone Udine, siamo certi che questa iniezione di risorse possa aiutare le attività a crescere, ad investire e ad essere al passo con i tempi per le sfide di oggi e di domani. Il commercio locale rappresenta un grande valore per le nostre comunità, come istituzioni locali abbiamo il dovere di continuare ad investire quanto possibile per il benessere del territorio.

Un ringraziamento particolare all’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, al direttore del servizio regionale Massimo Giordano e al nostro ufficio Commercio per il grande lavoro messo in campo”.