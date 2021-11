Scuole aperte 2021/2022 al CeFAP: scopri le Qualifiche professionali “green”

FVG – Arriva sempre un momento in cui bisogna fare delle scelte.

E scegliere il giusto percorso di formazione per i propri figli non è mai semplice.

CeFAP opera nella formazione professionale del settore agricolo da oltre 50 anni ed è l’unico

Ente di formazione specializzato in Regione nei settori agro-ambientale e agroalimentare.

Anche per l’anno formativo 2022/2023 sono aperte le iscrizioni ai corsi di Istruzione e

Formazioni professionale (IeFP), percorsi volti a qualificare ragazze e ragazzi, con la

possibilità di frequentare un 4° anno che consente il rilascio del Diploma Professionale.

In un mondo sempre più “green” e sostenibile, accedere ad una formazione in ambito agroambientale

e agroalimentare è un’ottima opportunità per i ragazzi che ricercano nella scuola

un approccio fortemente pratico che li prepari al meglio per il mondo del lavoro.

Appuntamenti Scuole Aperte al CeFAP – Online:

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presentazione attività online

in VIDEOCONFERENZA

Entra nella riunione in Zoom al seguente link https://enaipfvg.zoom.us/j/93977505474

ID riunione: 939 7750 5474

SABATO 11 DICEMBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presentazione attività online

in VIDEOCONFERENZA

Entra nella riunione in Zoom al seguente link https://enaipfvg.zoom.us/j/9407086158

ID riunione: 940 7086 1587

SABATO 15 GENNAIO 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presentazione attività online in

VIDEOCONFERENZA

Entra nella riunione in Zoom al seguente link https://enaipfvg.zoom.us/j/9927876484

ID riunione: 992 7876 4842

Sarà, inoltre, possibile visitare le sedi di Codroipo e Tolmezzo in presenza su

appuntamento le stesse giornate dalle 16.00 alle 18.00 prenotando la visita all’indirizzo

email l.decarli@cefap.fvg.it o chiamando il numero 0432 821123.

Per il settore agro-ambientale e agroalimentare a Codroipo, CeFAP offre percorsi

formativi altamente qualificati e a stretto contatto con la natura:

Percorso triennale – Addetto alle Attività Agroambientali (link https://www.cefap.fvg.it/it/

27951/ )

Percorso triennale – Addetto alle Lavorazioni in Filiere Agroalimentari (link https://

www.cefap.fvg.it/it/27955/ )

Quarto anno – Tecnico delle Produzioni Vegetali (link https://www.cefap.fvg.it/it/31121/ )

Quarto anno – Tecnico delle Trasformazioni Agroalimentari (link https://www.cefap.fvg.it/

RicercaCorsi?Filter=&Filter=&Filter=2097&FilterKvtL_*= )

Per il settore montano a Tolmezzo, CeFAP offre percorsi formativi altamente qualificati e a

stretto contatto con l’ambiente montano:

Percorso triennale – Addetto alle attività ambientali montane (link https://www.cefap.fvg.it/it/

27953/ )

Quarto anno – Tecnico della gestione di aree boscate e forestali (link https://

www.cefap.fvg.it/it/31122/ )

Perché scegliere CeFAP?

Perché il 70% degli allievi trova lavoro entro 12 mesi dal diploma, i corsi professionali

preparano ad un lavoro che non conosce crisi e in ogni corso c’è un tutor pronto ad aiutare i

ragazzi, sostenendoli durante tutto il loro percorso scolastico.

Scegli CeFAP per un futuro sicuro e “green”, le iscrizioni ai corsi sono aperte!

Scopri di più, clicca qui. (https://www.cefap.fvg.it/it/31356)

