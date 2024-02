Tante idee per la cucina dei propri sogni

La cucina è il cuore della casa, ma oggi è sempre più spesso anche uno spazio di lavoro e di aggregazione per le famiglie. Non deve essere soltanto bella ed accattivante, ma anche funzionale e idonea alle proprie esigenze specifiche. Infatti, la cucina può avere differenti impostazioni di montaggio e composizione, così come finiture e colorazioni diverse a seconda dello stile di design che si vuole imprime alla stanza.

La scelta può dunque rivelarsi particolarmente ardua, soprattutto perché il mercato odierno offre una gamma vastissima di possibilità. Si può avere un’idea di questa varietà, ad esempio, se si vogliono progettare cucine a Pordenone con Arredo3 a Sacile, adatte a qualsiasi tipo di richiesta.

Gli elementi chiave per una cucina perfetta

La cucina, come detto, ha una grande importanza e il suo arredamento deve essere ponderato con cura per costruire uno spazio pratico e accogliente per la famiglia. Infatti, lo scopo primario è rendere la stanza ergonomica e agevole ai movimenti. Ecco allora quali sono i principali dettagli da non trascurare per ottenere una cucina all’altezza delle aspettative:

Il triangolo delle zone di attività : la prima cosa da fare è individuare le tre zone di attività, ovvero la zona lavaggio (lavello/lavastoviglie), la zona cottura (piano cottura/forno) e la zona conservazione (frigorifero). Queste dovrebbero trovarsi ai vertici di un triangolo e a breve distanza. Intorno a tali spazi dovrebbero esserci almeno trenta centimetri per poter appoggiare le stoviglie e utensili;

: la prima cosa da fare è individuare le tre zone di attività, ovvero la zona (lavello/lavastoviglie), la zona (piano cottura/forno) e la zona (frigorifero). Queste dovrebbero trovarsi ai vertici di un triangolo e a breve distanza. Intorno a tali spazi dovrebbero esserci almeno trenta centimetri per poter appoggiare le stoviglie e utensili; La planimetria : per la cucina esistono strutture e composizioni planimetriche differenti secondo la disposizione dei mobili. Per esempio, abbiamo la cucina a I, a L, a U o quella con penisola o isola centrale. La scelta è strettamente legata allo spazio di cui si dispone e ovviamente al budget;

: per la cucina esistono strutture e composizioni planimetriche differenti secondo la disposizione dei mobili. Per esempio, abbiamo la cucina a I, a L, a U o quella con penisola o isola centrale. La scelta è strettamente legata allo spazio di cui si dispone e ovviamente al budget; L’illuminazione: anche se la cucina è dotata di finestra o balcone, la luce naturale non può bastare. Infatti, per avere un’atmosfera calda è necessario poter contare su un’illuminazione d’ambiente composta da lampadario a soffitto, plafoniera o faretti da incasso. In aggiunta, è indispensabile un’illuminazione localizzata che dovrà fornire una luce diretta sul piano di lavoro, il lavello e sul piano cottura. In questo caso si possono installare cornici luminose, strisce al LED e altri faretti orientabili.

Cosa non può mancare in cucina?

Una volta individuata la conformazione della cucina, non resta che selezionare gli accessori e gli elettrodomestici da includere nell’acquisto. La prima scelta riguarda la colonna forno. In passato l’apparecchio veniva collocato in basso, mentre oggi può essere inserito in un mobile posto ad almeno 90 cm da terra. L’utilizzo è così più semplice e sicuro per chi ha bambini in casa.

La cucina avrà quindi pensili alti e bassi, con cassetti più o meno ampi e credenze a vista o chiuse. Altro elemento indispensabile è il piano cottura che potrà essere a gas oppure a induzione. Molto importante è poi il frigorifero che può essere a incasso, ovvero inserito nel mobile o freestanding. Lo stesso discorso vale per la lavastoviglie, la quale dovrebbe essere posizionata non lontano dal lavello.