Tendenze dei casinò online: come cambia l’industria

Il panorama dei casinò online è in continua evoluzione, con il bacino di utenza sempre in costante crescita e nuovi operatori che si affacciano. La concorrenza tra le varie piattaforme di gioco è molto agguerrita e chi riesce a stare al passo con l’innovazione ottiene innegabili vantaggi.

In questo settore così vasto e pieno di offerte più o meno buone una guida casinò come quella offerta da https://miglioricasinoonlineeuropei.org/ permette di scegliere il migliore sito di gioco e conoscere le strategie vincenti più efficaci. Il numero e le tipologie di giochi si è ampliato ulteriormente grazie all’impiego della realtà virtuale e della realtà aumentata. E l’intelligenza artificiale è ormai alle porte.

Vediamo dunque quali sono le nuove tendenze e frontiere del gioco d’azzardo online che possiamo trovare oggi nei siti di gioco e cosa si prospetta per il futuro.

In principio c’erano solo le slot machine (o quasi)

I primi casinò online e gli sviluppatori di contenuti per queste piattaforme di gioco mettevano e disposizione un buon numero di slot machine digitali. Parliamo di giochi che, seppure con qualche ampliamento e variante, replicavano lo schema classico delle slot machine dei casinò terrestri.

Oggi vi sono innumerevoli variazioni sul tema con griglie di gioco variabili, funzioni speciali, giochi bonus e tanto altro ancora. Possiamo dire che oggi lo schema di gioco standard delle vecchie slot è quasi come l’antipasto prima dell’arrivo delle modalità speciali che portano anche le vincite maggiori.

Lo sviluppo di questi nuovi titoli hanno dato nuova vita alle slot machine anche nei casinò terrestri. Infatti le nuove macchine fisiche incorporano molte delle video slot presenti anche nei siti di gioco. Quindi anche i casinò terrestri hanno goduto di questa importante innovazione.

I giochi da tavolo e l’arrivo dei casinò live

Nei siti di gioco non c’erano però solo slot machine, ma anche altri storici giochi da tavolo per casinò. Parliamo di roulette, blackjack, baccarat e poker. Queste versioni digitali erano tutto sommato un po’ scarne e per alcuni potevano risultare in parte asettiche. Gli sviluppatori fornivano varianti di gioco, mantenendo comune l’impostazione di base.

Lo scenario è cambiato molto con l’arrivo dei giochi dal vivo. In pratica un vero croupier gestisce il gioco da uno studio televisivo appositamente preparato in diretta streaming, utilizzando una vera roulette e distribuendo vere carte.

Il giocatore segue lo svolgimento del gioco grazie alle telecamere ad alta risoluzione e ha sullo schermo gli strumenti per gestire le puntate. Il risultato è un grande coinvolgimento del giocatore che si sente all’interno di un vero casinò pur sedendo comodamente sul proprio divano.

Inoltre, grazie alla chat live, è possibile comunicare con gli altri giocatori presenti al tavolo e anche con il croupier che risponde utilizzando il microfono. Oggi i giochi da tavolo digitali sono molto meno frequentati e quelli in diretta streaming sono in grande ascesa. La lingua parlata è generalmente in inglese, ma si trovano anche croupier che parlano la lingua italiana.

Le vere novità: quick games e game show

I quick games o crash games, costituiscono una vera novità e sono giochi che oggi riscuotono un successo notevole. Facciamo l’esempio del più celebre di questi giochi, Aviator. Un piccolo aereo decolla e rimane in volo per poi sparire improvvisamente all’orizzonte. Più l’aereo sta in volo e più la vincita cresce.

Il giocatore decide quando uscire dal turno di gioco accontentandosi della vincita ottenuta. Nel caso in cui l’aereo scompare prima, il giocatore perde la puntata. Il momento della scomparsa dell’aereo è totalmente casuale. Oggi sono presenti nei casinò online numerosi quick games.

All’interno delle sezioni live dei siti di gioco è possibile trovare i game show. Sono dei veri giochi a premi dove la realtà virtuale e la realtà aumentata la fanno da padrone. Molti di questi giochi sono basati sulla ruota della fortuna, ma c’è anche il gioco dei pacchi.

Il presentatore gestisce il gioco e possono avviarsi ulteriori giochi secondari correlati che portano le maggiori vincite. Uno dei più popolari game show in Italia e nel mondo è Monopoly Live, dove il presentatore è accompagnato dal personaggio virtuale che nei momenti più caldi cammina all’interno della percorso digitale del celebre gioco da tavolo.

Intelligenza artificiale al servizio di bonus e gioco responsabile

L’intelligenza artificiale ha cominciato a far parte del gioco d’azzardo online. In questo momento sono i 2 i campi in cui inizia a operare. Il primo riguarda la creazione di attività promozionali.

In questo caso l’intelligenza artificiale va a studiare le abitudini di gioco degli iscritti per comprendere al meglio le preferenze. Una volta fatto questo, il sistema si occupa di elaborare una promozione dedicata esclusivamente al singolo giocatore che verrà inviata via posta elettronica. Si tratta uno strumento al servizio degli iscritti per offrire bonus realmente apprezzati.

Un altro campo di applicazione riguarda l’individuazione dei comportamenti patologici. L’intelligenza artificiale si occupa di esaminare l’andamento del gioco dei singoli iscritti, individuando eventuali tendenze che possano portare fuori dell’ambito del gioco responsabile.

I comportamenti sospetti vengono segnalati al servizio assistenza clienti che si occuperà di contattare il giocatore per verificare meglio la situazione.

Conclusioni

I casinò online stanno innovando profondamente il modo di intendere il gioco d’azzardo, Oggi non ci sono solo giochi di casinò e scommesse sportive, ma anche, ad esempio, bingo, lotterie e gratta e vinci. Il futuro è destinato a proporre nuove forme di gioco e modalità di scommessa.