TRIESTE.news, la direzione passa da Roberto Srelz a Nicole Petrucci

TRIESTE – La testata online TRIESTE.news cambia direzione ma non l’obiettivo.

Una nuova direzione, che passa da Roberto Srelz alla ventinovenne triestina Nicole Petrucci; una scelta che va in continuità con lo spirito che da sempre ha contraddistinto il giornale e i suoi editori: così come i suoi collaboratori, quella di TRIESTE.news è una direzione che cresce e si forma con esso.

Roberto Srelz prosegue la collaborazione con TRIESTE.news come editorialista, dedicandosi allo stesso tempo alla nuova nata del Veneto, veneziaorientale.news.

Che cos’è TRIESTE.news? Dal 2011, quando è nato – si chiamava ancora TriesteAllNews – la testata nel tempo si è arricchita dei

supplementi Udine.news e Gorizia.news, con la nascita del network FVG.news, e di Pordenone.news, stringendo una forte

collaborazione con Maurizio Pertegato e Pordenoneoggi.it.

TRIESTE.news, il “magazine che esce ogni giorno”, con l’editore MEDIAIMMAGINE, è una testata che cresce con i suoi collaboratori: la svolta nel 2018, quando gli editori che avevano rilevato la testata precedente hanno dato a un nuovo gruppo di ragazzi e ragazze le chiavi, le istruzioni per mettere in moto e una direzione. A unirli, una comunità di intenti. Una necessità, quella di fare un’informazione che fosse in linea con i tempi che corrono e rispettasse i fondamenti della professione, nata prima di tutto in quanto lettori; approfondita e di qualità, come il cartaceo insegna, ma smart, semplice e fruibile, come solo l’online sa essere.

“Per TRIESTE.news è il momento di cambiare ancora e di fare un nuovo passo avanti” dichiara Roberto Srelz “Dopo questi quasi cinque anni trascorsi nel ruolo di direttore responsabile, che lascio con piacere e con orgoglio, la testata dalla primavera di quest’anno accoglie fra i suoi responsabili e collaboratori la nuova direttrice Nicole Petrucci”.

“Accogliendo questa nuova sfida si vogliono raccogliere i frutti seminati fino ad ora” afferma la neo direttrice, Nicole Petrucci, ” cambia la direzione, quindi, ma non cambia l’obiettivo, che rimane lo stesso, quello di crescere assieme, raccontando al meglio la nostra contemporaneità e il nostro territorio, al servizio dei nostri lettori”.

[L’editrice MEDIAIMMAGINE nasce nel 2018 creando con successo una rete di nuove collaborazioni, ingrandendosi grazie alla dinamicità, alle capacità della nuova redazione, al talento dei collaboratori più giovani e all’esperienza dei fondatori che hanno scelto di dar vita alla nuova società e impegnarsi nel campo editoriale.

Ad oggi il network, la cui missione è quella di continuare a crescere, conta 7 testate: TRIESTE.news; UDINE.news; PORDENONE.news operante in sinergia con Pordenoneoggi.it; GORIZIA.news e ilfriuliveneziagiulia.it.

Nel 2022, volendo ricoprire un’area d’interesse strategico, è stata creata la testata VENEZIAORIENTALE.news.]

Dal direttore e dalla redazione di Pordenoneoggi.it un caro saluto all’amico Roberto e vivissime congratulazioni a Nicole.