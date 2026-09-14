Poste italiane conclude periodo adesione offerta azioni Telecom Italia

ROMA – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”), promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”), da Poste Italiane S.p.A. (“Poste” o l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. (“TIM” o l’“Emittente”), ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da TIM, dedotte le azioni TIM già detenute dall’Offerente (la “Partecipazione Poste”), come modificata in data 7 settembre 2026 con il Comunicato del 7 Settembre 2026 (come infra definito), il cui Periodo di Adesione, iniziato in data 20 luglio 2026, si è concluso in data odierna.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera n. 24080 del 15 luglio 2026 e pubblicato in data 19 luglio 2026 (il “Documento di Offerta”), nonché nel Comunicato del 7 Settembre 2026 (come infra definito), disponibili, inter alia, sul sito internet di Poste (https://www.posteitaliane.it./).

Si ricorda che l’Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 7 settembre 2026, mediante (i) l’incremento del Corrispettivo con il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 0,30 per ciascuna azione TIM portata in adesione all’Offerta, nonché (ii) la rinuncia alla Condizione Soglia, come annunciato al mercato con comunicato stampa pubblicato in pari data (il “Comunicato del 7 Settembre 2026”).

Risultati provvisori dell’Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data odierna, risultano portate in adesione all’Offerta n. 993.608.722 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale sociale dell’Emittente e al 58,230% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (i.e., n. 1.706.361.829).

L’Offerente non ha acquistato azioni TIM al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Tenuto conto (i) delle n. 993.608.722 azioni TIM portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori sopra indicati (pari a circa il 46,523% del capitale sociale di TIM) e (ii) delle n. 429.363.990 azioni TIM già detenute dall’Offerente (pari a circa il 20,104% del capitale sociale di TIM) e costituenti la Partecipazione Poste, ove i risultati provvisori dell’Offerta venissero confermati, l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 1.422.972.712 azioni TIM, pari a circa il 66,627% del capitale sociale di TIM.

Si ricorda che, con il Comunicato del 7 Settembre 2026, l’Offerente ha reso nota la rinuncia alla Condizione Soglia.

Per quanto attiene alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell’Offerta non ancora avveratesi alla data odierna, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti, l’Offerente comunicherà – come indicato nel Documento di Offerta – l’avveramento, il mancato avveramento, ovvero, nel caso in cui una o più di tali Condizioni di Efficacia non si siano avverate, l’eventuale rinuncia alle stesse, mediante il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 (ora italiana) del 17 settembre 2026, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo Unitario Incrementato e Data di Pagamento

Il Corrispettivo Unitario Incrementato per ciascuna azione TIM portata in adesione all’Offerta è costituito da: (i) n. 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta; e (ii) Euro 1,97 per azione.

Il pagamento del Corrispettivo Unitario Incrementato sarà effettuato in data 18 settembre 2026, a fronte del trasferimento in favore dell’Offerente del diritto di proprietà delle azioni TIM portate in adesione, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

Riapertura dei Termini

Come reso noto nel Comunicato del 7 Settembre 2026, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta e, precisamente, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026.

Per l’effetto, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini.

L’Offerente corrisponderà a ciascun azionista TIM che abbia aderito all’Offerta durante la Riapertura dei Termini il medesimo Corrispettivo Unitario Incrementato alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini e, quindi, il 2 ottobre 2026.